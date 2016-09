„Ministerium und Bahn müssen liefern“

Fehmarnsundbrücke: Rechnungsprüfungsausschuss fordert Instandsetzung und kommt zum Ortstermin

+ © Fehmarn24/privat Bettina Hagedorn kämpft gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen für den Erhalt des „Kleiderbügels“ © Fehmarn24/privat

FEHMARN -loj- Bereits zum dritten Mal in nur vier Monaten diskutierte der Rechnungsprüfungsausschuss am Freitag in Berlin über den Zustand der Fehmarnsundbrücke und bekräftigte seinen einstimmigen Beschluss vom 24. Juni, der Bundesverkehrsministerium und Deutsche Bahn verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die Fehmarnsundbrücke noch mindestens bis 2035 uneingeschränkt betriebsbereit bleiben muss und bei der Planung einer neuen Fehmarnsundquerung außer den vier Neubauvarianten auch der dauerhafte Erhalt und Betrieb der Brücke („Variante A“) weiterhin gleichberechtigt untersucht wird, wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn in aktueller Pressemitteilung veröffentlicht.

Bettina Hagedorn: „Der Unmut aller Ausschussmitglieder über den erneut wieder nicht sehr aussagekräftigen Bericht des Verkehrsministeriums vom August wird vor allem dadurch deutlich, dass das Verkehrsministerium bereits zum 31. Oktober einen neuen, detaillierten Bericht vorlegen muss, der ‚über alle bestehenden Mängel, deren Schwere und den geplanten chronologischen Ablauf zur Beseitigung der einzelnen Mängel‘ nachvollziehbar Aufschluss geben soll.“ Zusätzlich werde der Rechnungsprüfungsausschuss am 17. November zu einem Ortstermin auf der Sundbrücke gemeinsam mit dem Bundesrechnungshof (BRH), dem Verkehrsministerium, der Deutschen Bahn und dem Straßenbauamt Schleswig-Holstein nach Ostholstein kommen, um sich von den Bauwerksschäden im Beisein der Prüfer und Fachleute einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Vor dem Hintergrund sich widersprechender Aussagen von Bundesrechnungshof einerseits sowie Bundesverkehrsministerium und Deutscher Bahn andererseits „wollen wir Abgeordnete aller vier Fraktionen uns einen ungeschönten persönlichen Eindruck verschaffen und alle Verantwortlichen mit den Vorwürfen des BRH in der Realität konfrontieren. Damit zieht der Rechnungsprüfungsausschuss noch einmal ‚die Zügel an‘, um die dringend erforderliche Instandsetzung der Fehmarnsundbrücke sicherzustellen“, so die Abgeordnete.

Der Bundesrechnungshof hatte im April in einem sehr kritischen Bericht dargelegt, „dass die Deutsche Bahn seit ungefähr 15 Jahren die Instandhaltung der Fehmarnsundbrücke trotz dokumentierter Schäden vernachlässigt und mit dem Verkehrsministerium obendrein Erhalt und Ertüchtigung des ,Kleiderbügels‘ im November 2015 zu Unrecht voreilig aus der Prüfung einer neuen Sundquerung ausgeschlossen hat mit dem Ergebnis, dass die bestehende Brücke definitiv bis 2028 abgerissen werden soll“, so Hagedorn. Das zweifle der BRH als „nicht fundierte Festlegung“ an.



Beschlüsse des Rechnungsprüfungsausschusses sollen die Bahn veranlassen, „nun endlich mehr Geld in eine umfangreiche Instandsetzung der Sundbrücke zu investieren und den dauerhaften Erhalt der Brücke nachträglich in die bereits laufende europaweite Ausschreibung für die Vorplanung der neuen Querungsvarianten einzufügen“. Der gestern gefasste, erneut einstimmige Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses mache unmissverständlich klar, dass Ministerium und Bahn „nachliefern“ und endlich einen Kurswechsel vollziehen müssen, so Bettina Hagedorn abschließend.