Musikfestival 2017 soll kommen

„Wollen weiterhin gute und viel Musik anbieten“ – Per Mitgliederbeschluss: FFG GmbH aufgelöst

+ © Fehmarn24/Gamon Auf der Mitgliederversammlung im Dörfergemeinschaftshaus in Meeschendorf wurde die Auflösung der FFG GmbH beschlossen. Die Fehmarn Festival Group mit ihren rund 130 Mitgliedern bleibt davon unbenommen. Über die Durchführung eines stattfindenden Festivals wurde kontrovers diskutiert. © Fehmarn24/Gamon

FEHMARN -ga- Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Fehmarn Festival Group (FFG) wurden am Sonnabend für den rund 130 Mitglieder starken Verein wichtige Entscheidungen getroffen. Einstimmig kamen die Mitglieder überein, die eigens eingerichtete FFG GmbH aufzulösen. In Planung für 2017 stehen nicht nur weiterhin interessante Konzerte, sondern auch ein Festival, das am ersten Septemberwochenende stattfinden soll.

Wichtigster Punkt im Dörfergemeinschaftshaus Meeschendorf war die Entscheidung darüber, ob die vor vielen Jahren eingetragene GmbH überhaupt noch sinnvoll sei. Bekanntlich finden keine außergewöhnlich großen Musikevents wie die legendären Open-Air-Festivals am Flügger Strand mehr statt. Nach der einstimmigen Entscheidung über die Auflösung der GmbH wird der bisherige Geschäftsführer Reiner Berg als Liquidator die GmbH abwickeln.

Die Fehmarn Festval Group (FFG) bleibt in ihrer jetzigen Form bestehen und verfolgt weiterhin das Ziel, für gute Musik zu sorgen. So sind in kürzeren Abständen Konzerte geplant, auf denen nicht nur bekannte Größen der Musikszene, sondern auch noch unbekannte Musiker oder Nachwuchsbands in die Tasten hauen werden.



„Wir werden versuchen, das breite musikalische Angebot so zu bestücken, dass einerseits Newcomer vertreten sind, andererseits wollen wir auch ,Zugpferde‘ engagieren, um viele Musikfreunde anzulocken“, so FFG-Vorsitzender Werner Feldmann. Er vertritt den Anspruch, dass die Bands für ihre Auftritte auch ein entsprechendes Honorar erhalten sollen, finde es unfair, wenn die Bands nichts erhielten oder für sehr wenig Honorar auftreten. „Auch wenn es den Interpreten Spaß macht, sie opfern viel Zeit, haben Transportkosten und andere Ausgaben. Dem sollte man Rechnung tragen“, so Werner Feldmann.

Die FFG finanziert sich durch Mitgliederbeiträge sowie Einnahmen bei Konzerten. Der Jahresbetrag: 35 Euro. Die Fehmarn Festival Group sucht Unternehmen und Privatpersonen sowie Sponsoren, die bereit sind, dem Verein finanziell zu unterstützen. „Wir sind ein offiziell eingetragener Verein, dürfen Spenden entgegennehmen und können Spendenbescheinigungen ausstellen“, so Werner Feldmann.

Jetzt wird darauf hingearbeitet, am ersten Septemberwochenende 2017 wieder ein eigenes Festival zu veranstalten. An welchem Standort auf Fehmarn und in welchen Dimensionen das Festival stattfinden soll, ist noch nicht ganz geklärt. Klar ist nur, dass das ehemalige Festivalgelände am Flügger Strand im Inselwesten nicht zur Verfügung steht.



„Dass uns als Fehmarn Festival Group ein guter Ruf vorauseilt, ist allgemein bekannt“, so Feldmann, der, wenn es mit dem Event losgeht, mit vielen Besuchern rechnet. Gerade darüber war man sich auf der Mitgliederversammlung uneins. Wird man es deckeln können, welche Voraussetzungen sind seitens der maßgeblichen Behörden zu erfüllen?



Das Datum – ein historischer Termin. Bekanntlich hatte Anfang September 1970 Jimi Hendrix am Flügger Strand auf Fehmarn mit dem Love-and-Peace-Festivals wenige Tage vor seinem Tod seinen letzten offiziellen Auftritt in Deutschland.



Diesem historischen Konzert folgten bekanntlich zahlreiche Fehmarn-Open-Air Konzerte (FOA), an denen meist über 10000 Besucher aus dem In- und Ausland anreisten.



Zu den Acts gehörten unter anderem Musikgrößen wie Chris Farlow und auch die Band „Ten Years After“. Letztere war auch beim Konzert mit Jimi Hendrix 1970 auf Fehmarn dabei.



Im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde Rolf König aus Marienleuchte einstimmig zum neuen Schriftführer gewählt.



Folk mit Rock-, Pop- und Country-Einflüssen

Noch am selben Abend der Mitgliederversammlung gab es im Meeschendorfer Dörfergemeinschaftshaus ein Konzert mit der jungen Interpretin Hanne Kah und Band. Hanne Kah ist eine junge Musikerin aus Mainz. Ihr Musikstil ist Folk mit Einflüssen aus den Bereichen Rock, Pop und Country.