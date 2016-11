Norden erhält mehr Geld aus Berlin

Haushaltsausschuss stockt Finanzhilfen für Fischerei auf – Jeweils drei neue Boote für Zoll und Bundespolizei

+ © Fehmarn24/privat Bettina Hagedorn und Norbert Brackmann sind die zuständigen Koalitionsberichterstatter im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. © Fehmarn24/privat

FEHMARN -hö- Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner jüngsten Sitzung mehrere Beschlüsse gefasst, die zusätzliche Finanzmittel in den Norden spülen und damit die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung zwischen Nord- und Ostsee stärken sollen. Aus Sicht der zuständigen Koalitionsberichterstatter Bettina Hagedorn (SPD) und Norbert Brackmann (CDU) ist viel erreicht worden.

Für Fehmarn von Bedeutung ist die Aufstockung der Hilfen für die Fischerei um zwei Millionen Euro. Für die ganz oder teilweise Stilllegung von Fischereifahrzeugen stehen jetzt 4,2 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung, weitere 4,2 Millionen Euro kommen aus dem EU-Haushalt. „Für alle Fischer, die ihre Kutter aufgrund der drastischen, aber zum Bestandserhalt des Dorsches unbestritten notwendigen Absenkung der Fangquote um 56 Prozent, ganz oder zeitweise stilllegen wollen oder müssen, steht mit 4,2 Millionen Euro nun doppelt so viel Bundesgeld bereit“, wie ursprünglich vom CSU-geführten Landwirtschaftsministerium vorgesehen, berichtet Bettina Hagedorn. Sie hofft, „dass die Fischer bis zum Abschluss des nächsten Bundeshaushalts im II. Quartal 2018 nun sicher planen können“ und die große Mehrheit der Fischer ihre Kutter nur befristet stilllegt, damit das traditionsreiche Fischereihandwerk an Nord- und Ostsee erhalten bleibt.

Mit einem weiteren Beschluss will der Haushaltsausschuss die maritime Sicherheit stärken. So sind 20 Millionen Euro zusätzlich beschlossen worden, um in den kommenden drei Jahren für den Zoll drei neue Boote anzuschaffen sowie technisches Gerät zu modernisieren. Hiermit wolle man den Zoll bei seinen massiv gestiegenen Aufgaben in Nord- und Ostsee unterstützen, heißt es. Die jetzigen drei Zollboote sind veraltet und entsprechen auf Dauer nicht mehr den Anforderungen. Für die Boote sind in den kommenden drei Jahren jeweils 4,5 Millionen Euro vorgesehen. Für die Modernisierung der Technik gibt es im nächsten Jahr zwei Millionen Euro mehr, für die Jahre 2018 und 2019 weitere 4,5 Millionen Euro zusätzlich.



Aber auch die Bundespolizei darf sich nach Auffassung Hagedorns und Brackmanns freuen. Für den Neubau von drei Polizeischiffen für insgesamt 165 Millionen Euro sei die Finanzierung gesichert. So finden sich die für 2017 vorgesehenen Barmittel von 75 Millionen Euro im 2017er-Etat wieder, im Regierungsentwurf waren die 75 Millionen Euro zuvor weggefallen. Für 2016 standen bereits 50 Millionen Euro bereit, für 2018 sind weitere 40 Millionen Euro vorgesehen. „Mit dem Beschluss haben wir den Ersatz der drei technisch veralteten Schiffe, die teilweise noch aus alten DDR-Beständen sind, erneut sichergestellt“, so Brackmann und Hagedorn.



Das Thema Sicherheit besitzt für den Haushaltsausschuss großen Stellenwert. So sind für den Bundeshaushalt 2017 zusätzlich 3500 Stellen bis 2020 für die Bundespolizei und 820 neue Stellen für das Bundeskriminalamt beschlossen worden.



„Zusätzlich sorgen wir durch die Beschaffung von zwei Hubschraubern und die Umrüstung von zwei weiteren Hubschraubern für die maritime Notfallvorsorge dafür, dass die Hubschrauberkapazitäten für die Bundespolizei – zum Beispiel für den schnellen Transport in aktuellen Bedrohungsszenarien – massiv erhöht werden. Ein neuer Hubschrauber kostet rund 40 Millionen Euro“, ergänzen Hagedorn und Brackmann.



Zahlreiche neue Stellen für die Kanäle

Beschlossen wurden auch massive Personalaufwüchse im Bereich Verkehr. So gibt es 78 neue Stellen für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Allein 26 dieser Stellen sind für den Nord-Ostsee-Kanal vorgesehen, davon 22 für die Planung und den Ausbau der Schleusenkammern in Kiel-Holtenau, vier für die Planung der Osterweiterung des Kanals. 20 neue Stellen sind zudem geplant am Elbe-Lübeck-Kanal, der ausgebaut werden soll. Für den Ausbau der Wasserstraße zwischen Lauenburg und Lübeck sind bis zu 850 Millionen Euro vorgesehen.

Um eine Antwort zu geben auf den in den letzten Jahren zutage getretenen Mangel an Ingenieuren, hat der Haushaltsausschuss beschlossen, an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg den Studiengang Bauingenieurwesen neu einzurichten. „Der neue Studiengang wird alle wesentlichen Kompetenzen eines bauingenieurwissenschaftlichen Studiums vermitteln. Vertiefungen sollen vorrangig zu Fragestellungen des Verkehrswegebaus angeboten werden“, teilen die beiden Haushaltsexperten mit.



164,5 neue Stellen und 1,2 Millionen Euro zusätzlich gibt es ferner für das Technische Hilfswerk (THW). Zielsetzung sei es, so Bettina Hagedorn, für eine professionelle Entlastung der Ehrenamtler zu sorgen. Deshalb sollen Ingenieure, Techniker, Brandmeister und Gerätehandwerker die THW-Einsatztruppen verstärken. Ein Großteil der zusätzlichen Finanzmittel (900000 Euro) soll in die Nachwuchsförderung fließen, da auch das THW einen generellen Rückgang des ehrenamtlichen Engagements vor Ort spüre, so Hagedorn abschließend.