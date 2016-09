Orth an der Donau gibt sich die Ehre

Fehmarn feiert mit der österreichischen Partnergemeinde das 35-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft

+ © Fehmarn24/Reinhard Gamon Herzlich willkommen auf Fehmarn! Während der nächsten drei Tage lassen es die Gäste aus Österreich und ihre Gastgeber ordentlich krachen. © Fehmarn24/Reinhard Gamon

FEHMARN -ga- Während in anderen Regionen Deutschlands die Städtepartnerschaften nach und nach einschlafen, geht Fehmarn als leuchtendes Beispiel der Völkerverständigung voran: Am Freitag landete eine fast 40-köpfige Besuchergruppe aus der Partnerstadt Orth an der Donau. Bis Montag lassen es die Insulaner und die Österreicher so richtig krachen.

Pünktlich konnte die 39-köpfige Delegation Fehmarns Partnergemeinde aus dem österreichischen Orth an der Donau gestern im Burger Rathaus von Bürgervorsteherin Brigitte Brill und Bürgermeister Jörg Weber begrüßt werden. Die Gäste erwartet dieses Wochenende ein umfang- und abwechslungsreiches dreitägiges Programm.

Neben dem amtierenden Orther Bürgermeister Johann Mayer ist auch seine Stellvertreterin, die Vize-Bürgermeisterin Elisabeth Wagnes, nach Fehmarn gekommen. Sie und die übrigen 37 Städtepartner, zu denen auch der erst dreijährige Alexander gehört, wurden herzlich in Empfang genommen. Nach der langen Anreise gab es im Sitzungssaal des Burger Rathauses erst einmal eine Erfrischung. Außerdem bekamen die österreichischen Gäste jeweils eine blaue Stofftasche mit kleinen Überraschungen überreicht. Auf offizielle Begrüßungsreden wurde verzichtet, dies behielt sich Bürgermeister Jörg Weber für den Festakt am Abend vor.



Zum Begrüßungstermin kamen neben der amtierenden Rapsblütenkönigin Jessica Muhl und dem 1. Stadtrat Werner Ehlers unter anderem auch der ehemalige Amtsvorsteher Johannes Störtenbecker und Gemeindewehrführer Volker Delfskamp.



Gemeinsam wird an diesem Wochenende das 35-jährige Partnerschaftsjubiläum groß gefeiert. Höhepunkte neben dem großen Festakt am Freitagabend an Bord des Fährschiffes „Schleswig-Holstein“ dürften der Besuch des heutigen Oktoberfestes der Freiwilligen Feuerwehr Bannesdorf und die Teilnahme am morgigen Erntedankfest in Petersdorf sein. Am Montag lernen die „Alpen-Orther“ Lübeck kennen, bevor sie die Heimreise an die schöne blaue Donau antreten werden.