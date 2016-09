Pastorin und ihre Gemeinde nehmen einander neu an

Barbara Häußler wurde am Sonntag in der Nikolaikirche zur Pastorin auf Lebenszeit berufen

+ © Fehmarn24/Laura Oswald-Jüttner Propst Dirk Süssenbach (li.) bereitet Pastorin Barbara Häußler auf ihre Einsegnung zur Pastorin auf Lebenszeit vor. Zum feierlichen Gottesdienst war eigens Burgs ehemaliger Pastor Michael Franke (Mitte) angereist © Fehmarn24/Laura Oswald-Jüttner

FEHMARN - Von Laura Oswald-Jüttner Drei Jahre war sie Pastorin zur Anstellung, seit Sonntag ist Barbara Häußler Pastorin auf Lebenszeit. Dirk Süssenbach, Propst im Kirchenkreis Ostholstein, Propstei Oldenburg, segnete sie im Abendgottesdienst in der St.-Nikolai-Kirche feierlich ein. Die nächsten zehn Jahre wird ihr die Pfarrstelle II in Burg fest übertragen.

Herzlich willkommen in unserer Kirche“, begrüßte Barbara Häußler die Gemeinde. „Unsere Gemeinde, weil ich heute offiziell eingeführt werde“, freute sie sich. Ganz besonders glücklich war sie über die angereisten Gäste. Ihre Familie war natürlich gekommen, aber auch Freunde und sogar Pastor Michael Franke, der ja erst vor gerade einmal drei Monaten endgültig in Burg aufgehört hat. Aber schließlich waren beide drei Jahre lang enge und vor allem gute Kollegen, da war es nur logisch, dass Michael Franke an diesem sehr wichtigen Tag dabei war.

Sichtlich bewegt erhob sich Pastorin Barbara Häußler am Sonntagabend nachdem sie ihre offizielle Einführung erhalten hatte. Propst Süssenbach hatte sie zuvor gefragt, ob sie die mit dem Amt verbundenen Aufgaben und Pflichten übernehmen wolle. Mit fester Stimme sagte sie „ja“. Auch die Gemeinde fragte der Propst, ob sie Barbara Häußler als neue Pastorin annehmen werden. Auch dieses Ja war fest und voller Überzeugung. Zum Segen kniete Pastorin Häußler im Altarraum, während die anwesenden Würdenträger ihr die Hände auf den Kopf legten und ein Gebet sprachen.



Süssenbach: „Ein langer Weg kommt zum Ziel“

Propst Dirk Süssenbach verlas die Ernennungsurkunde, bevor er ein bisschen auf die Vita der neuen Pastorin einging. „Für die Gemeinde ändert sich nicht viel, aber für Pastorin Häußler eine Menge“, begann der Propst. Jetzt habe sie alle erforderlichen Ausbildungsphasen durchlaufen, „ein langer Weg kommt zum Ziel“, so Süssenbach weiter.

In ihrer Geburtsstadt Menden im Sauerland sammelte Barbara Häußler schon vor ihrem Theologiestudium viel Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit ihrer Gemeinde. Diese Erfahrung hat sie mit nach Fehmarn gebracht, wo sie gemeinsam mit Pastor Michael Franke den Konfirmandenunterricht und die damit verbundenen Fahrten und Aktivitäten umstrukturierte. „So ganz schlecht haben wir das nicht gemacht“, wandte sie sich später lächelnd an Michael Franke.



Ob der direkte Kontakt zu ihren Gemeindegliedern, das große Engagement bei der Fehmarn-Tafel oder die Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten – Barbara Häußler sei immer voll dabei. Propst Dirk Süssenbach berief die 35-Jährige vor einiger Zeit in den Ältestenrat seiner Propstei, eine Art Beratungsgremium. Warum wird eine so junge Frau in einen Ältestenrat berufen? „Weil sie eine vertrauensvolle Pastorin mit großer liturgischer Präsenz ist“, fasste der Propst zusammen. Die Gemeinde könne sich freuen, dass die Pastorin bleibt.



Dass Barbara Häußler eine besondere Beziehung zu Afrika hat, ist bekannt, Das nahm sich Kirchenmusikerin Maren Wassermann zu Herzen, als sie am Nachmittag mit den Proben für den Offenen Gospelchor begann. Im Gottesdienst präsentierte die kleine Gesangsgruppe Gospels in afrikanischer Sprache.



„Was ist eigentlich Glauben und Predigen?“ Diese Frage stellte die Pastorin ihrer sehr persönlichen Predigt voran. „Glauben ist mehr als nur Vermuten“, lautete eine Antwort. Glauben bedeute tiefes Vertrauen darauf, dass Gott da ist. Sie habe keinen besonderen Draht nach oben, nur weil sie Pastorin sei. Sie sei ihrer Gemeinde in der Frage nach dem Glauben auch nicht voraus. Um das zu unterstreichen, erzählte sie eine kurze Episode aus der vergangenen Woche. Jeden Abend, wenn sie die Kirche abschließt, sperre sie direkt hinter sich von innen zu, „damit keine Menschen mehr hereinkommen, die ich dann hinausbitten muss“, erklärte sie. Den Schlüssel lege sie in ein Fach im Schrank für die Technik. Auf dem Weg zum Altar sei ihr plötzlich seltsam zumute gewesen. „Pastorin – schaffe ich das? Will ich das überhaupt“, habe sie sich gefragt. Ob es ein himmlisches Zeichen gewesen sei oder nicht, könne sie nicht sagen, aber als sie ihren Rundgang durch die Kirche beendet hatte, habe sie ihren Schlüssel holen wollen, doch das Schloss vom Technik-Schrank sei zugeschnappt. „Die zweifelnde Pastorin eingeschlossen in der Kirche“, lachte Barbara Häußler – und die Gemeinde lachte mit. „Es sind die Geschichten, die das Leben schreibt, die uns stark machen“, so die neue alte Pastorin. Glauben und Predigen gehören zusammen. Glauben könne man immer und überall, Predigen würden ebenso überall in unterschiedlichsten Gewändern daherkommen.



Barbara Häußler ist angekommen. „Ich wollte eigentlich immer schon mal am Meer leben“, soll sie während ihres Vikariats mal gesagt haben. Am Meer lebt sie seit drei Jahren – und hier wird sie wohl noch viele Jahre bleiben. Sie hat auf jeden Fall zehn Jahre Zeit. Und danach noch ein ganzes Leben. „Beten Sie für Ihre Pastorin“, gab Propst Süssenbach den Menschen mit auf den Weg, die ihre Pastorin mit herzlichem Applaus willkommen hießen.