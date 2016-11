Planungspakete werden im Dezember in Auftrag gegeben

Fehmarnsund-Kommunalkonferenz: Schienenersatzverkehr ab 2020 sorgt für Skepsis

+ © fehmarn24/Rahlf Auch der Spaß darf bei ernsten Themen nicht fehlen (v.l.): Bernd Homfeldt, Manuela Herbort (beide DB), Wirtschaftsminister Reinhard Meyer, Britta Lüth (LBV-SH) und Landrat Reinhard Sager. © fehmarn24/Rahlf

GROSSENBRODE/FEHMARN - ra - Vier bis fünf Jahre lang wird der Kreisnorden ab 2020 vom Schienenverkehr abgehängt sein, das ist bereits in der vergangenen Woche bekannt geworden (wir berichteten). Auch bei der ges-trigen Fehmarnsund-Kommunalkonferenz im Großenbroder „MeerHuus“, zu der Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) eingeladen hatte, kam das Thema zur Sprache. Besonders Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber (SPD) äußerte gegenüber den Vertretern der Deutschen Bahn Bedenken, wie die jahrelange Übergangsphase bewerkstelligt werden könnte.

„Es gibt zahlreiche Berufspendler und Schüler, die bislang Zug gefahren sind. Kann ein Schienenersatzverkehr gewährleisten, dass es keine Nachteile gibt?“ Bernd Homfeldt, Projektleiter Schienenanbindung der Bahn, entgegnete, dass es bereits Erhebungen gegeben hätte, die belegen würden, „dass die überschaubare Zahl der Zugpendler problemlos in Bussen untergebracht werden kann“. Ebenfalls zur Sprache kamen Auswirkungen auf den Tourismus in der Region. Hier äußerten einige Konferenz-Teilnehmer Bedenken, dass sich Urlauber von einer stillgelegten Zugtrasse abschrecken lassen würden. „Hier werden wir ein separates Konzept entwickeln und IC-Busse einsetzen, die komfortabel sind“, bekräftigte die DB-Konzernbevollmächtigte Manuela Herbort. Dieses Thema liegt auch Wirtschaftsminister Reinhard Meyer persönlich am Herzen. „Da sind natürlich die Marketingexperten gefragt, um den Touristen diese neue Situation schmackhaft zu machen.“

Ebenfalls angerissen wurde der Zustand der Fehmarnsundbrücke. Wie Fehmarns Bürgermeister bemängelte, würde sich so gut wie kein Lkw an die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer als Tempolimit halten. „Was kann man da machen?“, fragte er provokativ in Richtung des Ministers, der sofort die Rader Hochbrücke als Beispiel anführte. „Dort wurden in Abstimmung mit dem Kreis vier Blitzanlagen aufgestellt. Wir können auch mit dem Kreis Ostholstein in diese Richtung Gespräche aufnehmen“, so Reinhard Meyer. Schließlich müssten alle ein Interesse daran arbeiten, langsam zu fahren, damit die Sundbrücke noch lange halte.



Dass die Bahn finanzielle Mittel vorziehen wird, um den Bestand der Fehmarnsundbrücke bis 2035 zu sichern, wurde bereits in der vergangenen Woche bei einem Termin mit dem Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestages bekannt (wir berichteten). Ganz oben auf der Agenda steht nach Auskunft der Bahn der Austausch eines defekten Tragseils Anfang 2017. Eine Vollsperrung soll nach Angabe Homfeldts vermieden werden. Allgemein ist die Bahn dabei, ein abgestimmtes Maßnahmen-Konzept für Sanierungsarbeiten zu erstellen, teilte Manuela Herbort mit. In den nächsten Jahren wird schwerpunktmäßig der Korrosionsschutz der Seile und teilweise deren Austausch sowie die Erneuerung der Schrammborde und der Auflagerbank vorgenommen.



Wie Reinhard Meyer zudem erklärte, sollen noch im Dezember die ersten Planungspakete verschiedener Neubau-Varianten in Auftrag gegeben werden. „Mit dem Kabinettsbeschluss der Bundesregierung vom August, die Sundquerung in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans zu übernehmen, ist die wichtigste Hürde bereits genommen – auch wenn der Bedarfsplan noch nicht endgültig vorliegt“, sagte Meyer. So oder so stehe für ihn aber schon heute der Ausbau der Querung zur vierspurigen Straße außer Frage. Darüber hinaus sei auch der zweigleisige Schienenausbau gesichert und damit bereits ein Stück mehr erreicht als im deutsch-dänischen Staatsvertrag zur Beltquerung vorgesehen.



Laut Bahn und dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr wird neben den vier Neubauvarianten, die sowohl Brücken- als auch Tunnellösungen beinhalten, zusätzlich noch eine fünfte Variante untersucht. Dabei geht es um die Frage, inwieweit die bestehende Fehmarnsundbrücke wieder instand gesetzt werden kann, um sie auch längerfristig ohne Einschränkungen weiter nutzen zu können. Bei sämtlichen Varianten ist nach den Worten von Meyer auch zu klären, wie der langsame Verkehr – etwa landwirtschaftliche Fahrzeuge oder auch Fußgänger und Radfahrer – zukünftig den Sund queren werden. Mit einer endgültigen Entscheidung wird nicht vor Ende 2018 gerechnet.