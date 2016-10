20-jähriger Fahrer wurde in Großenbrode gestoppt

Die Polizei hat einen 22-jährigen Sattelzugfahrer mit 2,19 Promille erwischt.

FEHMARN -lb- Wie die Polizeidirektion Lübeck in aktueller Pressemitteilung erklärte, wurde am Montagvormittag in Fahrtrichtung Fehmarn in Großenbrode ein 22-jähriger Sattelzugfahrer mit 2,19 Promille erwischt.

Ein Zeuge hatte der Einsatzleitstelle mitgeteilt, dass er einen Sattelzugfahrer beobachtet habe, welcher auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Fehmarn mit starken Schlangenlinien fahren würde.

Im Rahmen der Fahrzeugfahndung konnten Beamte des Polizeireviers Heiligenhafen den betreffenden Sattelzug auf der Bundesstraße 207 in Höhe von Großenbrode anhalten.

Bei der gemeinsamen Kontrolle mit den Beamten des Autobahnreviers Scharbeutz wurde bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Test ergab 2,19 Promille gegen 09.40 Uhr. Somit wurden eine Blutprobenentnahme und eine Sicherheitsleistung angeordnet. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 20-jährigen Mannes aus dem Baltikum und der Sattelzug wurde verkehrssicher abgestellt.