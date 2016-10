Schinnagel: Wir können keine Reviere mehr abgeben

CDU-Politiker suchen das Gespräch mit Herstellern von Kitesurf-Equipment

+ © fehm arn24/Oswald-Jüttner Josef Meyer, Peer Knöfler, Petra Kirner und Werner Ehlers ließen sich während einer Firmenbesichtigung die Herstellung der Boards von Philip Schinnagel (v.l.) genau erklären. © fehm arn24/Oswald-Jüttner

FEHMARN - loj - Wie steht eine Firma, die Equipment für Kitesurfer herstellt, zu den Umweltauf-lagen, die auf Wassersportler zukommen? Um diese Frage zu klären, lud die Firma Hiss-Tec Fehmarn GmbH zu einem Expertengespräch mit Politikern aus Kommune und Kreis ein. Teilnehmer waren der CDU-Kreistagsabgeordnete und Landtagskandidat Peer Knöfler, die Geschäftsführerin des CDU-Kreisverbandes, Petra Kirner, CDU-Kreistagsabgeordneter Rainer Loosen, Fehmarns stellvertretender Bürgermeister Werner Ehlers und der stellvertretende Bürgervorsteher Josef Meyer.

Philip Schinnagel vertrat Firmeninhaber Bernd Hiss, der geschäftlich im Ausland weilte. Der Mitarbeiter ist selbst 1. Vorsitzender von „Wassersport Fehmarn“, einem Zusammenschluss aller Gewerbetreibenden im Zusammenhang mit Wassersport. Als mittelständisches Unternehmen, das hochwertige Kiteboards seriell und individuell fertigt, stehe Hiss-Tec dem Thema kritisch gegenüber. Alleine fünf Händler auf der Insel vertreiben die Produkte von Hiss-Tec. Die Marken „Carved“ und „Core“ für Boards beziehungsweise Kites sind weltweit bekannt. Nach Angaben des Unternehmens verkauft Hiss-Tec die meisten Kites in Deutschland. Weltmarktführer werde die Firma wohl nicht wegen einer rigiden Preispolitik, aber Angehörige der Szene kennen den Namen durchaus. Von einem Kitesurfverbot in ausgewiesenen Naturschutzgebieten rund um Fehmarn wären die aktuell 24 Beschäftigten direkt betroffen. Mal ganz abgesehen von drohenden Absatzeinbrüchen sei Fehmarn ein extrem gutes Gebiet, um neue Produkte zu testen. Durch den starken, kalten Wind, der eine hohe Luftdichte bedeutet, können neue Kites hier optimal ausgetestet werden.

Was muss getan werden, um den Standort Fehmarn für den Wassersport zu erhalten. „Nichts verändern, wir können keine Reviere mehr abgeben“, antwortete Philip Schinnagel, selbst leidenschaftlicher Kiter, nüchtern. Der derzeitige Status quo in den Revieren solle am besten so bleiben, wie er ist.



Dass Fehmarn von den zahlreichen Wassersportlern profitiert, steht außer Frage. Viele kommen wegen der optimalen Bedingungen her. Auch der Weltcup im Kitesurfen werde deutlich wachsen können, wenn die Reviere erhalten blieben. Dass den Surfern und Seglern Umweltschutz am Herzen liegt, machte Peer Knöfler deutlich: „Der größte Naturschützer ist der, der die Natur kennenlernt.“ Ein gänzliches Verbot von Wassersport in Naturschutzgebieten „macht für uns keinen Sinn, die Leute kommen doch hierher, gerade weil die Natur noch intakt ist“, so Knöfler weiter.



„Umweltschutz ja, aber nicht ohne den Menschen“, bekräftigte Petra Kirner. Es müsse jetzt etwas passieren, Bürgerinnen und Bürger müssten selbst aktiv werden, anstatt sich von der EU bevormunden zu lassen. Die freiwillige Vereinbarung, die Land und Wassersportler im September geschlossen hatten (wir berichteten), sei ein Kompromiss, aber man müsse ja befürchten, dass irgendwann die Salamitaktik angewendet werde und die Wassersportler scheibchenweise verdrängt werden, wie Philip Schinnagel anmerkte.



„Ich denke, wir sind als Kommunal- und Kreispolitiker kompetent genug, das Problem vor Ort zu lösen“, sagte Rainer Loosen abschließend. Das Gespräch werde er in die nächste Fraktionssitzung einbringen, „und dann muss das in so viele Ausschüsse wie möglich“.