Schweine kommen mit Verspätung

Genehmigung für 1316 Mastplätze liegt seit 2010 vor – Veränderter Standort des Gebäudes Thema im Ausschuss

+ © Fehmarn24/Höppner Links des bestehenden Schweinestalls (m.) soll am zentralen Ortseingang von Vadersdorf der landwirtschaftliche Betrieb um ein Gebäude erweitert werden. © Fehmarn24/Höppner

FEHMARN -hö- Auf Fehmarn soll ein neuer Schweinestall mit 1316 Mastplätzen errichtet werden. Dieses Mal in Vadersdorf. Eine Genehmigung hat Investor Andreas Hopp bereits seit 2010 vorliegen, umgesetzt wurde das Projekt bislang noch nicht. Wieder auf den Tisch des Bau- und Umweltausschusses kam das Vorhaben jetzt nur, weil das Stallgebäude entgegen der bisherigen Planung einen anderen Standort erhalten soll und die Stadt Fehmarn im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ihre Zustimmung geben muss.

„An der Zahl der Schweine können wir nichts ändern“, machte Ausschussvorsitzender Andreas Herkommer (SPD) deutlich, dass der Antragsteller eine Genehmigung des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) vorliegen hat. Und dieser müsse sich auf solch eine Zusage auch verlassen können.

Etwas differenzierter sah es Marco Eberle (Grüne). So fragte er nach, ob es bei diesem Projekt nicht einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bedürfe. 2010 war die UVP nicht vorgeschrieben. Und auch jetzt sei sie nicht erforderlich, teilte Mandy Cronauge vom Fachbereich Bauen und Häfen mit. Das habe die Stadtverwaltung abgeprüft. Eberle legte nach. Er bezeichnete es als „dreist“, gerade jetzt, nach der umstrittenen Erweiterung der Schweinemastanlagen in Petersdorf, einen weiteren Schweinestall auf Fehmarn errichten zu wollen. „Wir sind ein sachlicher Ausschuss“, grätschte Andreas Herkommer dazwischen und mahnte zu einer gemäßigten Diskussionskultur. „Es geht nicht um mehr Schweine, dieses Fass brauchen wir nicht aufzumachen. Es geht um den Standort des Stalls – und mir ist es latte, wo er steht“, meinte Herkommer.



„Wir brauchen uns nichts vormachen, der Stall wird gebaut“, brachte es Josef Meyer (CDU) auf den Punkt. Bernd Remling (SPD) aus Vadersdorf ergänzte, dass der neue Standort für ihn als direkten Nachbarn sogar besser sei als der ursprüngliche.



Errichtet werden soll südlich des jetzigen Schweinestalls mit 672 Plätzen ein weiteres 24 mal 81 Meter großes Stallgebäude mit 1316 Mastplätzen. Ursprünglich war ein Anbau an den bestehenden Stall in östliche Richtung vorgesehen. Die Baumaßnahme beinhaltet auch die Errichtung eines abgedeckten Gärrestbehälters mit einer Lagerkapazität von rund 7300 Kubikmetern. Es ist vorgesehen, die zukünftig in der gesamten Schweinemastanlage anfallende Gülle in der Biogasanlage zu vergären.



Da aus Sicht der Stadtverwaltung keine Gründe vorliegen, das gemeindliche Einvernehmen nicht zu erteilen, gab der Ausschuss mit großer Mehrheit dem Projekt seine Zustimmung. Bei einer Enthaltung lehnte lediglich Marco Eberle das Vorhaben ab.



Andreas Hopp rechnet damit, im Frühjahr des kommenden Jahres die Baugenehmigung vorliegen zu haben. Innerhalb der folgenden drei Jahre will er das Vorhaben dann realisieren.