Das sind die Highlights 2017

Fehmarn macht seinen Ruf als Eldorado für Wassersportler wieder alle Ehre

+ © Fehmarn24/FT-Archiv Der Kitesurf World Cup macht zum zweiten Mal auf Fehmarn am Südstrand Station. © Fehmarn24/FT-Archiv

FEHMARN -lb- Seinem Ruf als Eldorado für Wassersportler macht Fehmarn auch 2017 mit dem Surf-Festival vom 25. bis 28. Mai und dem Kitesurf World Cup vom 18. bis 27. August wieder alle Ehre. Die Heimatzeitung hat den Veranstaltungskalender für alle Fehmaraner und Urlaubsgäste schon einmal aufgeklappt:

Am 8. Januar (Sonntag) findet das traditionelle Anbaden der Landjugend am Südstrand statt. Das ist nichts fürs Warmduscher, wenn sich rund 100 Wasserraten in Badebekleidung in die eiskalte Ostsee stürzen.

Bei der 21. Heiko-Witt-Sportgala am 21. Januar (Sonnabend) in der Burger Großsporthalle werden Fehmarns Sportler des Jahres geehrt. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie.



Die erste Mega-Party erlebt Fehmarn am 25. Februar (Sonnabend) beim Inselkarneval. Fehmarns Narren übernehmen um 20.11 Uhr den Rathausschlüssel. Danach folgt eine rauschende Partynacht im Festzelt auf dem Marktplatz.



Vom 21. bis 23. April (Freitag bis Sonntag) erlebt Fehmarn mit dem Fishing Masters eine Premiere. Angelexperten werden am Hafen Burgstaaken und am Angelsee Torfkuhle ihre Künste in den Bereichen Meeresangeln und Süßwasserangeln unter Beweis stellen.



Der beliebte Kunsthandwerkermarkt „Handgemacht“ gastiert vom 28. April bis zum 1. Mai (Freitag bis Montag) auf dem Burger Marktplatz.



Der Mai bleibt mit den Burger Kunsttagen vom 12. bis 26. Mai weiter kunstvoll. Unter dem Motto „Klänge des Südens“ verwandelt sich das Senator-Thomsen in einen Konzertsaal. Werke von spanischen und lateinamerikanischen Komponisten sollen an drei Abenden erklingen. Mitwirkende sind das Modern-Cello-Piano-Duo, der Pianist Andreas Mühlen sowie das Gitarren-Duo „Katona Twins“.



Ebenfalls darf im Mai das Rapsblütenfest (19. bis 21. Mai, Freitag bis Sonntag) rund um den Petersdorfer Dorfteich nicht fehlen.



Die Sportart Surfen wird 50 Jahre alt. Das wird beim Surf-Festival vom 25. bis 28. Mai (Freitag bis Sonntag) am Südstrand groß gefeiert. Rund 30000 Wassersportler und über 40 Hersteller werden erwartet bei Europas größter Outdoor-Messe für Surf- und SUP-Sportler. Zudem feiern die Veranstalter vom Surf-Magazin den 40. Geburtstag, sodass viele Stars der Szene zu Gast sein werden.



+ Beim 12. Fehmarn-Cup rollt auf Fehmarns Fußballplätzen der Ball. © Fehmarn24/FT-Archiv Auf Fehmarns Fußballplätzen rollt vom 9. bis 11. Juni (Freitag bis Sonntag) beim 12. Fehmarn-Cup, dem internationalen Jugendfußballturnier, der Ball. Abseits der Plätze gibt es auf dem Marktplatz eine bunte Fanmeile.



Über 1000 Bullis werden beim Midsummer Bulli Festival vom 15. bis 18. Juni (Donnerstag bis Freitag) am Südstrand erwartet. Bei Deutschlands größtem Bulli-Festival wird unter dem Motto „Endless Summer made in Fehmarn“ gefeiert.



Vom 16. bis 19. Juni verwandelt sich der Burger Marktplatz beim Johannimarkt in ein buntes Paradies für Groß und Klein.



Am 17. Juni (Sonnabend) fällt in Wallnau der Startschuss zum 7. Fehmarn-Marathon.



Vom 22. bis 25. Juni (Donnerstag bis Sonntag) steht Fehmarn beim Pferdefestival ganz im Zeichen der Reiter. Auf der Reitanlage im Grünen Weg zeigen Amateure und Profis ihr Können.



Beim Schärenkreuzertreffen „Schlank und Rank“ in Lemkenhafen können die Besucher vom 30. Juni bis zum 2. Juli (Freitag bis Sonntag) 90 Jahre alte Segelschiffe bewundern.



Vom 7. bis zum 9. Juli (Freitag bis Sonntag) steigt am Hafen Burgstaaken das Hafenfest. Ein Höhepunkt ist die beliebte Kutterregatta, bei der sich die Kutter in wahre Partyschiffe verwandeln. Dann wird auch auf der Ostsee ordentlich gefeiert.



Wieder sportlich geht es vom 21. Juli bis zum 23. Juli (Freitag bis Sonntag) beim SUP Beachsport Festival am Südstrand zur Sache. Die deutsche SUP-Elite ist zu Gast. Ebenfalls kann das neueste Material getestet werden. Weiterhin gibt es Rennen für jedermann und SUP-Kurse.



Am 25. Juli (Dienstag) und am 8. August (Dienstag) treten am Südstrand passionierte Schwimmer beim Ostseeschwimmen über wahlweise 400 oder 200 Meter an.



Weinliebhaber sollten sich den Weinsommer vom 27. bis 30. Juli (Donnerstag bis Freitag) auf dem Marktplatz schon einmal vormerken. In gemütlicher Atmosphäre können die edlen Tropfen genossen werden



Boule-Spieler kommen bei den 4. Fehmarn Northern Open vom 28. bis 30. Juli (Freitag bis Sonntag) am Hafen Burgstaaken voll auf ihre Kosten.



+ Fehmarn erhält zwei Konzerte im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals. © Fehmarn24/FT-Archiv Im Juli und August erhält Fehmarn wieder zwei Konzerte im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals auf dem Johannisberger Hof und in St-Nikolai-Kirche in Burg. Der Schwerpunkt liegt beim Komponisten Maurice Ravel. Die genauen Termine geben die Veranstalter im Februar bekannt.



„Fehmarn sucht den Inselstar“ heißt es vom 4. bis 6. August (Freitag bis Sonntag). Es wird nach Vorentscheiden auf Fehmarns Campingplätzen der beste Karoke-Star und der beste Liveact gesucht. Das Finale findet auf dem Burger Marktplatz statt.



Beim Strandfest am 6. August (Sonntag) am Südstrand unter dem Motto „Wir machen wasserfest“ werden Kinder und Eltern spielerisch an das sichere Verhalten am Wasser und in der Sonne herangeführt.



Am Südstrand gehen die Basketballer am 12. und 13. August (Sonnabend und Sonntag) auf Korbjagd beim Beachbasketballturnier.



Zurück ins Mittelalter geht es vom 18. bis zum 20. August (Freitag bis Sonntag) beim Mittelaltermarkt auf dem Burger Marktplatz. „Die Geschichte erlebbar machen“ lautet die Devise des großen Mittelalterspektakels.



Die weltbesten Kitesurfer machen vom 18. bis zum 27. August am Südstrand beim Kitesurf World Cup zum zweiten Mal nach 2016 auf Fehmarn Station.



+ Bis zu 400 Maschinen werden beim Bikertreffen Ende August erwartet. © Fehmarn24/FT-Archiv Heiße Öfen erobern vom 25. bis 27. August (Freitag bis Sonntag) bei den Fehmarn Days of American Bikes die Insel. Ausfahrten mit bis zu 400 Maschinen sind bei dem Bikertreffen auf dem Marktplatz keine Seltenheit.



Anfang September wird es maritim. In Burgstaaken findet vom 1. bis 3. September (Freitag bis Sonntag) das Shanty-Festival statt.



Auf viel Wind hoffen die Speedsurfer bei der Finalwoche der deutschen Meisterschaft vom 2. bis 9. September. Geschwindigkeiten von über 80 Stundenkilometern werden auf der Orther Reede bei guten Windverhältnisse erreicht. Ebenfalls wird der deutsche Meister gekürt und der Fehmarn-Pokal ausgefahren.



Am 9. September (Sonnabend) präsentieren sich beim Oldtimertreffen alte Schätzchen wie Kübelwagen, Corvettes, Motorräder, aber auch alte Traktoren, Busse und Lkw zeigen sich von ihrer besten Seite.



Die drei Disziplinen Schwimmen, Laufen und Radfahren stehen am 10. September (Sonntag) beim zweiten Fehmarn-Triathlon am Südstrand im Mittelpunkt.

Auf dem Marktplatz präsentieren sich am 23. und 24. September (Sonnabend/Sonntag) bei der Baumesse die fehmarnschen Handwerksbetriebe und Baumärkte.

Wieder ein buntes Paradies für Groß und Klein mit schönen Fahrgeschäften und diversen Verkaufsständen gibt es beim Herbstmarkt auf dem Marktplatz vom 29. September bis zum 3. Oktober (Freitag bis Dienstag).

Bei der beliebten „Herbstzeit“ bieten einheimische und regionale Kunsthandwerker vom 6. bis 8. Oktober (Freitag bis Sonntag) ihre in liebevoller Handarbeit gefertigten Waren in herbstlich dekoriertem Ambiente zum Verkauf an.

O’zapft is! Nicht nur in München auf der Theresienwiese, nein auch auf dem Marktplatz wird vom 13. bis 15. Oktober (Freitag bis Sonntag) ein zünftiges Oktoberfest gefeiert.

Beim Spielefestival „Fehmarn spielt“ vom 13. bis 15. Oktober in der Mensa der Inselschule können kleine und große Besucher über 200 Brettspiele spielen. Dazu gibt es ein spannendes Bühnenprogramm mit Dice Stacking, Speed Stacking und Speed- cubing.

+ Spektakuläre Drachen steigen beim Drachenfestival. © Fehmarn24/FT-Archiv

Beim Drachenfestival vom 20. bis 22. Oktober verwandelt sich der Himmel über dem Südstrand in ein buntestes Paradies für Himmelsstürmer. Drachenshows mit Groß- und Lenk-Drachen, eine Nachtflugshow sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm haben die Veranstalter geplant.

Vier Wochen lang steht der Marktplatz bei den vierten Burger-Weihnachtswochen im Mittelpunkt. Vom 30. November bis zum 30. Dezember laden zahlreiche Buden zum Bummeln und Schlemmen ein.

Traditionell beschließt Fehmarn das Veranstaltungsjahr mit einer großen Silvesterparty am Südstrand.