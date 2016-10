Straßenzustand alarmierend

60000 Euro für Marienleuchter Weg – Ausschuss stimmt für digitales Straßenkataster

+ © Fehmarn24/Höppner Ohne Worte – der katastrophale Zustand des Marienleuchter Weges sticht sofort ins Auge. © Fehmarn24/Höppner

FEHMARN -hö- Fehmarns Straßen sind in einem schlechten Zustand. Und es wird von Jahr zu Jahr schlechter, obwohl jährlich mehrere Hunderttausend Euro in die Straßenunterhaltung fließen. Für das kommende Jahr sind 700000 Euro vorgesehen. Mit 500000 Euro, wie zunächst geplant, komme man nicht mehr über die Runden, betonte Bauhofleiter Timo Jädke in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses.

Ein wichtiger Posten ist mit 60000 Euro die Deckensanierung des Marienleuchter Weges. „Der Unterbau ist mangelhaft, es ist keine Substanz vorhanden“, so Jädke zum unterirdischen Teil des Straßenkörpers. Die Straßendecke löst sich auch auf, sodass aufgrund der eklatanten Straßenschäden bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h erlassen worden ist.

Die Frage von Hinnerk Haltermann (CDU), ob man den Marienleuchter Weg nicht der „Beltquerung zuschieben“ könne, beantwortete Jädke mit einem klaren Nein. Einerseits würde es ein Zeitfenster von fünf bis sechs Jahren geben, andererseits der überplante Bereich nicht bis an Marienleuchte herangehen. Und zurzeit würde man „fast jeden Monat 1000 Euro raushauen“, um dort das Notwendigste auszubessern.



Über den schlimmen Straßenzustand in Gollendorf hatte bereits Ulrich Treimer im Rahmen der Einwohnerfragestunde seinen Unmut geäußert. Immer wieder werde eine Erneuerung verschoben, monierte er. Aus seiner Sicht gebe es andere Orte auf Fehmarn, die besser behandelt würden.



Um eine bessere und vor allem qualitativ gute Übersicht über den Zustand des rund 350 Kilometer umfassenden Straßennetzes zu bekommen, steht der Ausschuss dem Aufbau eines digitalen Straßenkatasters positiv gegenüber. Im vergangenen Jahr war die Verwaltung mit einem ersten Anlauf gescheitert, jetzt hält der Bau- und Umweltausschuss ein Straßenkataster für notwendig. Kostenpunkt: 90000 Euro. Ein Vertreter der Firma „eagle eye technologies“ aus Berlin präsentierte im Ausschuss die Vorzüge eines Straßenkatasters und zeigte auf, wie der Verkehrsraum befahren und mit hochauflösenden Digitalkameras fotografisch aufgenommen wird. Auch im Hinblick auf mögliche Schäden, die im Rahmen der Bautätigkeiten der Festen Fehmarnbeltquerung auftreten können, halten mehrere Ausschussmitglieder eine Befahrung für sinnvoll.



So wurde für den Ergebnisplan das Budget des Fachbereichs 6 (Bauen und Häfen) für den Haushalt 2017 auf 2,493 Millionen Euro festgelegt.



Eine kontroverse Diskussion gab es bei der Budgetfestlegung für den investiven Bereich. Hier entschied der Ausschuss mehrheitlich, auf Empfehlung von Hinnerk Haltermann die für die Erschließung des B-Plans Gahlendorfer Weg vorgesehenen 193000 Euro zu streichen, da die Stadt noch immer nicht Zugriff auf alle Flächen habe, so Haltermann. Das Blut mächtig in Wallung brachte bei einigen die mehrheitliche Zustimmung zum Antrag Marco Eberles (Grüne), die eingeplanten 20000 Euro für die Überplanung des Marktplatzes in Sachen Barrierefreiheit zu streichen. Bürgermeister Jörg Weber (SPD) fehlte dafür jegliches Verständnis, zumal schon erste Gespräche mit der Denkmalschutzbehörde geführt worden seien. Gegenüber dem FT teilte Weber am Tag nach der Sitzung mit, dass er noch einmal alle Fraktionen angeschrieben und darum gebeten habe, dass diese sich mit dem Thema noch einmal befassen mögen



Mit den beiden Streichungen umfasst der Finanzplan des Fachbereiches 6 für den Haushalt 2017 ein Volumen von rund 4,446 Millionen Euro und eine Verpflichtungsermächtigung für 2018 in vergleichbarer Höhe.