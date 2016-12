Telekom baut das Netz aus

Telefonriese will die Internetgeschwindigkeit von 16 auf 100 MBit/s steigern

+ © Fehmarn24/Lars Braesch Derzeit reiht sich auf Fehmarn eine kleine Baustelle an die nächste. Die Telekom baut ihr Glasfasernetz aus und will damit die Internetgeschwindigkeit erheblich steigern. © Fehmarn24/Lars Braesch

FEHMARN - Von Lars Braesch Zurzeit reiht sich auf Fehmarn eine kleine Baustelle an die nächste. Auslöser ist die Telekom. Der Telefonriese hat die Insel in sein Breitbandausbauprogramm aufgenommen.

Derzeit kann der Internetnutzer auf Fehmarn mit bis zu maximal 16 Megabit pro Sekunde (MBit/s) surfen. Nach dem Ausbau der 22 Multifunktionsgehäuse (MFG), die allesamt mit Glasfaser versorgt werden sollen, geht es mit Kupfer und der sogenannten Vectoring-Technologie weiter. Die höheren Geschwindigkeiten im VDSL-Netz werden durch den Einsatz der Vectoring-Technologie möglich. Sie beseitigt elektromagnetische Störungen, die auf Kupferleitung auftreten.

Glasfaserleitungen werden von den Betriebsstellen bis zu den Multifunktionsgehäusen, den großen grauen Kästen am Straßenrand, verlegt. Kupfer führt dann vom MFG bis in die Wohnung der Kunden. Beim Herunterladen erhöht sich die Geschwindigkeit nach dem Ausbau von 50 auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s). Beim Heraufladen vervierfacht sich die Geschwindigkeit von zehn auf bis zu 40 MBit/s. Das hilft beim Austausch von Dokumenten, Fotos und Videos im Internet.

Auch Gewerbetreibende profitieren nach Angaben der Telekom vom Ausbau. Wer die Chancen des Internets nutzen will, sollte in die Digitalisierung seiner Geschäftsmodelle investieren, heißt es. Die Telekom wolle ihre Erfahrungen aus dem Großkundenbereich auch kleinen und mittelständischen Unternehmen anbieten. Das Spektrum an Dienstleistungen reiche von Cloud Services, über DE-Mail bis hin zu Datensicherheit.

Von dem Breitbandausbau der Telekom könnten auch die Kunden anderer Anbieter profitieren, diese müssten allerdings entsprechende Kapazitäten bei der Telekom einkaufen, heißt es weiter.

„Wir versorgen auf Fehmarn rund 5000 Haushalte“, erklärte Pressesprecherin Stefanie Halle auf FT-Nachfrage. Nach dem Ausbau sowie der Inbetriebnahme des Netzes, die für Mitte März 2017 geplant ist, seien Geschwindigkeiten bis zu 100 MBit/s möglich. Es sollen die Ortschaften Wulfen, Strukkamp, Avendorf, Neue Tiefe, Burgtiefe, Burgstaaken, Sahrensdorf, Meeschendorf, Staberdorf, Marienleuchte, Puttgarden, Presen, Bannesdorf, Niendorf, Landkirchen und Blieschendorf vom Netzausbau profitieren.

Nach Halles Angaben investiert die Telekom auf Fehmarn einen sechsstelligen Betrag. Das neue Netz soll so leistungsstark sein, dass das Telefonieren, das Surfen und das Fernsehen gleichzeitig möglich sind.