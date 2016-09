Thomas Rau mit dem Sieger-Flieger gelandet

Michael Teuber schwenkte die deutsche Fahne nach der Landung aus dem Cockpit

FEHMARN -dpa/lb- Die deutsche Paralympics-Mannschaft mit Fehmarns Behindertensportler Thomas Rau ist am Dienstag in der Heimat gelandet.

Im Sieger-Flieger kehrten die erfolgreichen Athleten am Mittag aus Rio zurück. Straßenradfahrer Michael Teuber, der im Einzelzeitfahren über 20 Kilometer bereits seine fünfte Goldmedaille gewonnen hatte, schwenkte nach der Landung die deutsche Fahne aus dem Cockpit. Das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) holte in Rio 18 Mal Gold, 25 Mal Silber sowie 14 Mal Bronze und belegte damit Rang sechs in der Nationenwertung. Am Wochenende wird Thomas Rau auf Fehmarn zurückerwartet. Vorher geht es erstmal an den Schreibtisch in der Vollstreckungsstelle im Hauptzollamt Kiel zurück. Anfang Oktober geht es voraussichtlich zum nächsten Weltcup-Turnier.