Tschüss, lieber Hochsommer

Hoch Matthias muss Platz machen für Tief Theresia – Eine kleine Lobhudelei auf den heißen Spätsommer

Schwimmflügel an und ab zum Strand! Kinder genossen die heißen Tage besonders, gab es doch hin und wieder nach dem Bad in der Ostsee ein Eis.

FEHMARN -loj- Das war‘s dann wohl – der Hochsommer verabschiedet sich. Harald, Ian, Johannes, Karl, Lukas und Matthias haben wir es zu verdanken, dass wir den Sommer im Herbst genießen durften.

Hochsommer, wir hätten dich sehr gerne schon im Juli bei uns gehabt, aber Wolfgang war nicht stark genug.

Lea verjagte ihn, und das Weib hatte noch ein paar fiese Freundinnen im Schlepptau. Danke Jungs, dass ihr uns Sonne und Wärme gegeben habt. An manchen Tagen meintet ihr es zu gut mit uns, aber wir hatten ja die Wahl und konnten an den Strand fahren, ein Eis essen oder im heimischen Garten dem Sonnenschein frönen. Unsere Strände liefen fast über vor Badegästen, auch noch im September. Heißen Tagen folgten laue Nächte, die wir gerne im Freien verbrachten. Ob nun beim Kitesurf World Cup am Strand oder im Biergarten, beim Grillabend daheim oder mit Freunden.



Wir haben geschwitzt und gelacht, geschwitzt und geschimpft, weil manche Tage einfach zu warm waren. Aber du bliebst standhaft, hörtest gar nicht hin, wenn wir klagten. Danke dafür. Verschont hast du uns vor Unwettern wie im Süden. Auch die angedrohten Plagen von Mücken und Wespen hast du uns nicht mitgebracht. Du warst einfach nur da und hast gestrahlt.



Na gut, ein wenig spät warst du schon dran, aber das können wir verzeihen. Es gab ja schließlich Jahre, in denen du auf der anderen Seite der Welt hängengeblieben bist und den Weg zu uns nicht gefunden hast.



Nun heißt es Lebewohl zu sagen. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge.



Matthias geht, Theresia kommt. Andernorts bringt sie viel Regen mit, uns wird sie nach bisherigen Wetterprognosen weitestgehend verschonen. Erstmal wird es nur langsam kühler. Mach‘s gut, lieber Sommer. Gehab dich wohl. Bis nächstes Jahr.