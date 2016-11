Das unrühmliche Ende einer erfolgreichen Wardermesse

Bis 16 Uhr mehr als 10300 Besucher gezählt, dann ging eine Bombendrohung ein – Gelände evakuiert

+ © Fehmarn24/Rahlf Nach 16 Uhr: Das Gelände ist evakuiert worden. © Fehmarn24/Rahlf

HEILIGENHAFEN -mb/ra- Ein trauriges Ende für zwei Tage, die im Zeichen des Handwerks und des Handels standen. 53 Aussteller und bis 16 Uhr mehr als 10300 Besucherinnen und Besucher ließen sich die dritte Wardermesse nicht entgehen, als die Organisatoren gegen 16.05 Uhr von der Polizei informiert wurden, dass eine Bombendrohung gegen das „Aktiv-Hus“ vorliegen würde. Umgehend wurde die Messe abgebrochen und mit der Evakuierung des Gebäudes, des Zeltes und des Vorplatzes begonnen.

Gute Gespräche, eine durchweg positive Stimmung und abwechslungsreiche Vorführungen fanden ein jähes Ende.

Spürhunde suchten das Gelände bis 21 Uhr ab

„Wir sind alle einfach nur schockiert. Mit so einer Aktion macht jemand die ganze Veranstaltung kaputt – es ist unbegreiflich“, sagte HVB-Geschäftsführer Manfred Wohnrade gestern Abend. Gegen 18.15 Uhr trafen auf Sprengstoff spezialisierte Spürhunde ein, die das gesamte Messegelände bis 21 Uhr absuchten, aber nichts Verdächtiges fanden. Erst vergangene Woche Donnerstag musste der Kampfmittelräumdienst in Heiligenhafen anrücken, weil ein älterer Mann einen Koffer in der Sparkassen-Filiale am Markt abgestellt hatte (wir berichteten).

Von der Polizeidirektion Lübeck hieß es am Sonntagabend auf Nachfrage, dass telefonisch mit einer Explosion im „Aktiv-Hus“ gedroht wurde. „Der Anruf ging direkt bei der Polizei in Heiligenhafen ein“, teilte ein Polizeipressesprecher mit. Nach einer ersten Begehung des Gebäudes wurden Sprengstoffspürhunde angefordert, um auf Nummer sicher zu gehen.

Mitorganisator Joachim Knorr zeigte sich erfreut über den Verlauf der Messe – zumindest bis am Sonntag um 16 Uhr. „Wir haben die Marke von 10000 Besuchern wieder geknackt, damit haben wir unser Ziel erreicht.“ Besonders der Sonntag hätte noch einmal richtig angezogen, „das gute Wetter hat zu einem Spaziergang zur Messe eingeladen“. Kopfschütteln konnte er nur über die Bombendrohung. „Ich denke, da hat sich jemand gezielt die Zeit ausgesucht, zu der es besonders voll gewesen ist. Und das ist erfahrungsgemäß kurz vor der Ziehung der Tombola.“

Die Ziehung, die am Sonntag für 16.30 Uhr angesetzt war, wird heute nachgeholt, die Gewinner werden bekanntgegeben.