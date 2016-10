Verteidigung nimmt Antrag zurück

Vorerst kein Haftprüfungstermin für 22-jährige mutmaßliche Mutter eines toten Säuglings in Hannover

+ © Fehmarn24/dpa In diesem Haus in Hannover wurde ein lebendes Baby und das Skelett eines Säuglings in einem Koffer gefunden. © Fehmarn24/dpa

FEHMARN -lb- Im Fall der inhaftierten mutmaßlichen 22-jährigen Mutter, die in Hannover ein lebendes Baby und das Skelett eines Säuglings in einem Koffer abgelegt haben soll (wir berichteten), dauern die Ermittlungen wegen des Verdachts des Totschlags und des versuchten Totschlags an

„Wir warten weiter auf Ergebnisse aus der Rechtsmedizin“, erklärte die Erste Staatsanwältin Katrin Söfker, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, gestern auf FT-Nachfrage. Bekanntlich war die junge Frau auf Fehmarn aufgewachsen. Die 22-Jährige sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Hildesheim und schweigt weiter zu den Vorwürfen.

Unterdessen wird die Beschuldigte nunmehr von drei Rechtsanwälten vertreten. Neben Pflichtverteidiger Björn Nordmann sind Matthias Waldraff und sein Sozius Pascal Ackermann als Wahlverteidiger seitens der Familie beauftragt worden. Den von Rechtsanwalt Nordmann gestellten Antrag auf Haftprüfung hat die Verteidigung erst einmal zurückgenommen. „Wir warten das Ergebnis der rechtsmedizischen Untersuchung ab, vorher macht ein solcher Antrag keinen Sinn“, begründete Waldraff die Antragsrücknahme auf FT-Nachfrage. Die Verteidigung könne den Haftprüfungsantrag zu jeder Zeit wieder stellen.

Rechtsanwalt Matthias Waldraff wurde durch aufsehenerregende Mandate bekannt. 1999 stellte er gegen den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl Strafanzeige wegen Verdachts der Untreue. Rechtsanwalt Waldraff übernahm Mandate in Fällen, die starke Aufmerksamkeit der Medien erregten. Dazu gehörte zum Beispiel der Fall der Krebsärztin Mechthild Bach oder des in der Türkei inhaftierten Marco Weiss aus Uelzen. Er vertritt auch den mutmaßlichen Vergewaltiger und Mörder Frederike von Möhlmanns. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover 2013 bewarb sich Waldraff als CDU-Kandidat um die Nachfolge Stephan Weils, unterlag jedoch in der Stichwahl Stefan Schostok (SPD).

2014 trat der Jurist aus Protest gegen Angriffe des Parlamentarischen Geschäftsführers der CDU-Fraktion im niedersächsischen Landtag, Jens Nacke, gegen die niedersächsische Justiz aus der CDU aus.