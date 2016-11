Viele Eindrücke für das Berufsleben

Inselschüler fragten bei der vierten Jobbörse am Montag gezielt nach Praktikumsplätzen für das kommende Jahr

+ © Fehmarn24/Laura Oswald-Jüttner Die Zimmerei und Dachdeckerei Frehers & Witt ließ die Interessenten auch einmal anpacken. Beim Holzsägen machte mancher schon eine recht gute Figur. © Fehmarn24/Laura Oswald-Jüttner

FEHMARN -loj- Die Jobbörse an der Inselschule ist nicht bloß eine reine Informationsveranstaltung, sie dient vielen Schülerinnen und Schülern ab der Jahrgangsstufe 9 als konkrete Orientierungshilfe für ihre berufliche Zukunft. Am Montag fand bereits die vierte Ausgabe in der Großsporthalle statt.

30 Unternehmen von der Insel und vom Festland bauten schon am frühen Morgen ihre Stände am Gahlendorfer Weg auf. Vertreten waren Handwerker, Gastronomen, Sportgerätehersteller, Wirtschaftsunternehmen, die Arbeitsagentur und auch das Kaufhaus Stolz. Sie alle beantworteten den Schülerinnen und Schülern Fragen rund um ihren Beruf.

Danielle ist 15 und interessiert sich für eine Ausbildung bei einer Bank. Auf der Jobbörse war die Fehmarn-Filiale der VR Bank Ostholstein-Plön eG ebenfalls mit einem Stand vertreten. Welchen Ausbildungszweig sie wählt, weiß sie noch nicht. Es gebe ja schließlich viele verschiedene Bereiche, in denen das Geldinstitut ausbildet: Anlageberatung, Versicherungs- oder Immobilienwesen – die Auswahl ist groß. Um überhaupt erst einmal ein Gefühl für den Beruf zu bekommen, möchte die 15-Jährige demnächst ein Praktikum dort absolvieren. Erste Informationen dazu bekam sie am Montag.



Die Hiss-Tec Fehmarn GmbH stellt Equipment für Kitesurfer her. Wie Philip Schinnagel erzählte, sei das Interesse am Unternehmen besonders groß gewesen bei den Schülern der Jahrgangsstufen 9 und 10. Hiss-Tec bildet sowohl in kaufmännischen Berufen (Groß- und Einzelhandel), in Marketingkommunikation als auch Fachkräfte für Lagerlogistik aus.



Aber was ist den Schulabgängern von morgen eigentlich wichtig in einem Ausbildungsgang? Arbeitszeiten und Vergütung rangierten ganz oben. Viele Jugendliche wollten auch wissen, wie vielseitig die Berufe sind. Da waren sie bei Hans-Peter Wolf, Inhaber der Burg-Klause, und seiner Tochter Svenja goldrichtig. Das Restaurant mit Hotelbetrieb hat aktuell fünf Auszubildende, im kommenden Jahr werden zwei Stellen frei. Familie Wolf bildet Köche, Restaurant- und Hotelfachkräfte aus. Der Chef selbst meint, Koch sei nicht bloß ein Job, sondern eine Berufung. Der 17-jährige Kosta möchte gerne Koch werden. Er koche sehr gerne und habe schon Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt. In einem längeren Gespräch mit Hans-Peter Wolf fragte er direkt nach einem Praktikum nach dem Abschluss. Das gefiel dem Restaurantchef richtig gut. Auch, dass Kosta schon Erfahrung in der Gastronomie sammeln konnte, ist von Vorteil. „Ich finde es wichtig, dass wir die jungen Leute nicht von der Insel weglaufen lassen, sondern ihnen zeigen, was sich ihnen hier bieten kann“, ist Wolf überzeugt. Daher halte er die Jobbörse auch für eine ganz wichtige Veranstaltung, an der er sein Restaurant bereits zum zweiten Mal den Schülerinnen und Schülern vorstellte.



Cornelia Lehrer, Organisatorin der vierten Jobbörse, bedankte sich herzlich bei den Unternehmen für ihre erneute Kooperation. „Es ist eine tolle Leistung, und wir sind dankbar und froh, dass die Unternehmen sich extra Zeit für uns genommen haben“, sagte sie im Gespräch mit dem FT. Ein weiterer Dank ging an Richtung Teestube für die Verpflegung. Die Jobbörse sei auch in diesem Jahr wieder sehr gut aufgenommen worden.



Seit den Sommerferien läuft die Planung für die Jobbörse. Die Veranstaltung ist jedes Mal sehr aufwendig, lohnt sich aber immer, weil die Jugendlichen so erfahren, welche Möglichkeiten sie überhaupt für ihr späteres Berufsleben haben.