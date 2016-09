Die Weinernte fällt prächtig aus

Bürgermeister a.D. Otto-Uwe Schmiedt freut sich über seine süßen Trauben in Katharinenhof

FEHMARN -ga- Ein weiterer Beweis für den Sonnenreichtum und gutes Klima auf Fehmarn: Auch auf dem Knust kann angebauter Wein gut reifen. Fehmarns Bürgermeister a.D., Otto-Uwe Schmiedt, hatte anlässlich des Weinfestes im Jahr 2006 auf dem Burger Marktplatz von der damaligen Weinkönigin eine Jungpflanze als Geschenk überreicht bekommen. Ein erster Geschmackstest ergab, dass die Beere schon jetzt einen leicht süßlichen Geschmack hat.

Otto-Uwe Schmiedt ist stolz auf seinen Rebstock, an dem jetzt die rund 50 prallen Trauben ordentlich reifen. Er ist davon überzeugt, einen grünen Daumen zu besitzen. Die geschenkte Pflanze setzte er damals gleich an geschützter Stelle im Außenbereich seines Hauses in Katharinenhof an. Allgemein geht man davon aus, dass erst nach drei Jahren das erste Mal der Wein geerntet werden kann. Erst war das Ergebnis allerdings nicht so umwerfend, doch das gab sich schnell. Von Jahr zu Jahr steigerte sich der Ertrag, und seit fünf Jahren lohnt sich die Weinlese.

Das Ergebnis in diesem Jahr ist für Otto-Uwe Schmiedt aber mehr als genial. „Der Sommer war ja eigentlich nicht so außergewöhnlich gut“, sagt der ehemalige Bürgermeister, „umso mehr freue ich mich auf dieses gute Ergebnis“. Er hegt und pflegt seinen Rebstock. Wichtig ist für ihn, dass dieser vernünftig zurückgeschnitten wird, damit nicht unnötige Kraft in die Äste und Blätter verloren geht.



Bald schreitet er wie die Winzer in den Weinanbaugebieten in und außerhalb Deutschlands zur Weinlese und wird sich die süßen Beeren sicherlich gut schmecken lassen.