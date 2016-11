Weltbeste Kiter kommen 2017 früher

Kitesurf Worldcup auf Fehmarn vom 18. bis 27. August – Tourismusdirektor Behncke: Wir freuen uns riesig

+ © Fehmarn24/HochZwei Hoch hinaus auf Fehmarn geht es für die weltbesten Kiter auch 2017. Für die Hamburgerin Sabrina Lutz ist der Kitesurf Worldcup am Südstrand ein Heimspiel. © Fehmarn24/HochZwei

FEHMARN -hö- Nach der geglückten Premiere in diesem Jahr kommt der Kitesurf Worldcup 2017 wieder nach Fehmarn. Es ist das größte Kitesurf-Event der Welt, das vor zehn Wochen in einem Zeitraum von zehn Tagen rund 100000 Besucher auf die Insel brachte. Im nächsten Jahr werden die besten Kiter der Welt vom 18. bis 27. August nach Fehmarn kommen.

„Wir freuen uns riesig, auch 2017 wieder Austragungsort zu sein und werden unser Bestes geben, unseren Beitrag am Gelingen zu leisten“, ist bei Tourismusdirektor Oliver Behncke die Vorfreude auf die prestigeträchtige Veranstaltung groß. Im Gegensatz zu 2016 werden die Kiter im kommenden Jahr eine Woche früher ihre Rennen austragen.

Bei der Terminierung habe sich der Tourismus-Service Fehmarn (TSF) den gleichen Zeitraum wie 2016 gewünscht, um die Saison zu verlängern, man sei dem Veranstalter Act Agency aus Hamburg aber ein wenig entgegengekommen, so Behncke. Die Macher des Kitesurf Worldcup erhoffen sich durch die Vorverlegung einen noch größeren Zulauf vor allem in der Woche. Da sei auf dem Eventgelände noch Potenzial nach oben gewesen, befand Oliver Behncke, der sich immer wieder gern an die Premiere erinnert: „Die überregionalen Berichterstattungen waren gigantisch, Wetter, Location sowie Stimmung herrlich und der Worldcup auf Anhieb dass Flaggschiff aller Events auf Fehmarns.“



Mit den Vermietern und Strandkorbvermietern habe man auch schon gesprochen, ergänzte der Tourismusdirektor. Hier wird wieder eine einvernehmliche Lösung angestrebt, denn während des Kitesurf Worldcup müssen Strandkörbe, die in der Verantstaltungszone aufgestellt sind, in andere Strandabschnitte umziehen.



Bei der Vorbereitung des Veranstaltungshöhepunktes 2017 will selbstverständlich auch der TSF noch an einigen Stellschrauben drehen, beispielsweise Einsparpotenziale aufspüren oder höhere Erträge generieren. Möglicherweise reiche eine kleinere Parkplatzfläche im Bereich Neue Tiefe aus, um sämtliche Fahrzeuge aufzunehmen, nannte Behncke ein Beispiel, um Finanzmittel einzusparen. Angedacht sei auch, die Eventbühne so auszurichten, dass der Schall in Richtung Meer dringt.



Neues Gelände gesucht für 2018

Für den TSF stehen aber nicht nur die Vorbereitungen für den Kitesurf Worldcup 2017 auf der Agenda, er muss auf der Insel auch ein neues Veranstaltungsgelände finden, sollte im Herbst des nächsten Jahres am Südstrand mit dem Bau des Fehmarn Hotel Resort begonnen werden. Zur Diskussion steht eine bis zu acht Hektar große Fläche in Gold, die aus naturschutzfachlicher Sicht nicht unumstritten ist. „Der Kreis hat grundsätzliche Bedenken“, räumt Behncke eine bislang eher reservierte Haltung der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) ein.

Doch der Tourismusdirektor ist optimistisch, auch hier eine Einigung hinzubekommen. Entsprechende Gutachten seien zu erstellen, man wolle aber auch im Zusammenspiel mit dem Umweltrat ein Gesamtkonzept für den Wassersport auf Fehmarn erarbeiten, so Behncke. Ein sogenannter runder Tisch mit dem Bürgermeister und weiteren Beteiligten soll laut Behncke noch in diesem Jahr Aufschluss darüber geben, welche konkreten Untersuchungen von der UNB eingefordert werden, denn auch der Veranstalter des Kitesurf Worldcup benötige so früh wie möglich Planungssicherheit. 2017 steht also, aber was kommt in den Folgejahren? Denn auch für das große Bulli-Festival, das seit drei Jahren die Bulli-Fans in Scharen nach Fehmarn lockt, muss für 2018 nach einem geeigneten Areal Ausschau gehalten werden, da dann die Bagger rollen und die Spielwiese am Südstrand bebaut wird.