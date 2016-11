In zwei Jahren zur neuen Promenade

Büro Merkel und Siller stellt Planung für Jachthafen vor – Tourismusausschuss strebt ADFC-Zertifikat an

+ © Fehmarn24/Laura Oswald-Jüttner Bürgermeister Jörg Weber, Tourismusdirektor Oliver Behncke und Marcel Quattek, Fachbereichsleiter Bauen und Häfen (vorne v.li.) saßen schon einmal Probe auf der neuen Bank. Inselbauhof-Leiter Timo Jädke (li.) und Markus Majewski, Teamleitung Bauhof Tourismus-Service, warfen noch einen Blick auf die Pläne. © Fehmarn24/Laura Oswald-Jüttner

FEHMARN -loj- Die Jachthafenpromenade wird umgestaltet, der Tourismus-Service Fehmarn (TSF) verzeichnet ein Einnahmeplus, und die Veranstaltungen in diesem Jahr waren sehr erfolgreich. Der Tourismusausschuss hatte viele positive Aspekte vor der Brust, als er am Donnerstag zu seiner letzten Sitzung in 2016 zusammentrat.

Im Rahmen der Ausschusssitzung stellte das Planungsbüro Merkel und Siller einen Teil der Planung für die Umgestaltung der Jachthafenpromenade vor. Demnach soll gegenüber des Rondells eine Dünenlandschaft entstehen. Feste Vegetation soll dem Areal eine Struktur geben, außerdem kann so der Wind ein wenig abgefangen werden. An verschiedenen Stellen entstehen Kinderspielplätze für mehrere Altersgruppen. Diese sollen in der Nähe fest eingeplanter Grillplätze liegen. Sowohl die Tankstelle, als auch der Kran für die Boote bleiben bestehen, allerdings wird die Konstruktion, auf der der Kran steht, optimiert. Das Holz kommt raus, Spundwände werden gesetzt, sodass eine feste Fläche gebaut werden kann. Auch der Standort des Aussichtsturms wurde in der Planung optimiert, wie Projektleiter Boris Lass erläuterte.

Da es sich um eine sehr große Baumaßnahme handelt, müssen die Gewerke europaweit ausgeschrieben werden, zudem müsse von einer Bauzeit über mehrere Jahre ausgegangen werden. Boris Lass sprach von einer Kalkulation der Bruttobauzeit von mindestens 20 bis 24 Monaten. Der Baubeginn werde Anfang September 2017 kalkuliert.



Musterfläche zeigt, wie es aussehen könnte

In diesem Zusammenhang hatte der Tourismusdirektor bereits am Nachmittag spontan zur Besichtigung einer Musterfläche am Binnensee eingeladen. Bis Mittwoch hatte der Bauhof verschiedene Ausführungen von Straßenpflaster gelegt und Leuchten aufgestellt. Eine neue Bank und ein Mülleimer wurden ebenfalls hingestellt. Mit dieser kleinen Muster-Oase möchte die Stadt einen Ausblick geben, wie die neue Jachthafenpromenade aussehen könnte.

Allein die Auswahl der Pflasterung bietet etwa ein Dutzend Möglichkeiten: Heller oder dunkler Naturstein? Glatt oder doch lieber etwas rauher? Oder soll die gleiche Auswahl wie in Burgstaaken verwendet werden? Diese Frage stellt sich wohl auch bei der Beleuchtung. „Wir möchten auch auf der Promenade mit Licht spielen, Illumination ist ein wichtiges Thema“, so Oliver Behncke. Zwei der drei aufgestellten Lichtmasten sind sehr schick und modern, eine hat sogar ein schräges Design und buntes Licht. Eine sieht aus wie eine moderne Straßenlaterne, hat aber eine Besonderheit, wie der Tourismuschef verriet: Kameras und WLAN lassen sich in den Mast einbauen.



Fest steht, „dass jedermann mitreden kann“, bekräftigten Oliver Behncke und Bürgermeister Jörg Weber. Das sei auch der Grund, warum die Fläche gegenüber der Einfahrt zum IFA-Hotel ausgewählt wurde. Möglichst viele Menschen sollen sie sehen und sich Gedanken machen. In der kommenden Woche gibt es zwei feste Besichtigungstermine tagsüber, damit „bemustert und ausgesucht werden kann“, so der Tourismuschef. Am Montag (21. November) um 10 Uhr und am Donnerstag (24. November) um 14.30 Uhr.



Oliver Behncke teilte den Mitgliedern des Tourismus-ausschusses mit, dass Fehmarn sich möglichst bald vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) als Radregion zertifizieren lassen möchte. Damit hätte Fehmarn ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, denn es gebe noch keine Zertifikate für Inseln. Eventuell könne die Zertifizierung auch über eine wissenschaftliche Studie erreicht werden, entsprechende Kontakte zur Uni in Lüneburg seien bereits geknüpft.



Der Tourismusbericht von Oliver Behncke fiel positiv aus. So besagen die vorläufigen Zahlen, die der Tourismusdirektor dem Ausschuss am Donnerstag vorlegte, ein deutliches Einnahmeplus über die Fremdenverkehrs- und Kurabgabe. Was allerdings zu kollektivem Kopfschütteln führte, waren die Zahlen des Statistischen Landesamtes. Die weichen nämlich bei Übernachtungen und Ankünften gravierend von denen des TSF ab. „Wir sind noch auf der Suche nach den Ursachen für die Unterschiede“, so Behncke. Da eine komplette Vergleichbarkeit der Zahlen immer erst dann gegeben ist, wenn der Jahresabschluss der Kurabgabe gelaufen ist, dauert die Auswertung noch etwas.



In Sachen Marketing hatte Tourismusdirektor Oliver Behncke auch nur Positives zu vermelden. Mit dem neuen Imagefilm konnten fast 185000 Kontakte erreicht werden, viele Vermieter verlinken diesen auf ihren Homepages. Das Co-Marketing soll verstärkt werden, außerdem intensiviert der TSF das Online-Marketing, wofür die Mittel im kommenden Jahr verdoppelt werden.



TSF-Veranstaltungsleiterin Dr. Andrea Opielka war ebenfalls sehr zuversichtlich in ihrem Bericht. Die beliebtesten Veranstaltungen 2016 waren das Spielefestival, die Konzerte auf See, Erzählkunst am Strand und zum ersten Mal die Konzerte in der Jacht- und Bootswerft Martin und in Höpners Scheune in Püttsee. Die Tickets für das Bulli-Festival 2017 gingen am 1. November in den Verkauf und waren binnen fünf Stunden vergriffen. Die größte mediale Aufmerksamkeit erhielt natürlich der Kitesurf World Cup. Etwa 1000 Beiträge in Funk, TV, Print- und Onlinemedien kann der TSF an dieser Stelle verzeichnen – ein hervorragendes Ergebnis.



Einmal mehr fand das Thema freies WLAN den Weg in die Diskussion. Laut Wirtschaftsplan müssen 75000 Euro für die Schaffung von WLAN mit einer Datenübertragungsrate von 300 Megabit pro Sekunde an den konzessionierten Stränden investiert werden. Bevor an dieser Stelle lange Reden anhoben, meldete sich Heinz Jürgen Fendt zu Wort: „WLAN ist wichtig für die Urlauber. Wenn wir das nicht machen, stehen wir in der letzten Reihe.“ Damit war eigentlich alles gesagt und der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr wurde mit einer Gegenstimme verabschiedet.



Im Anschluss an die Sitzung bat Oliver Behncke die Ausschussmitglieder, sich einmal die Musterfläche am Binnensee anzusehen. Wie Ausschussvorsitzender Gert Jacobsen auf FT-Nachfrage mitteilte, haben sämtliche Mitglieder diese Fläche sehr positiv bewertet. Vor allem die Bank sei auf uneingeschränkte Zustimmung gestoßen. Die könnte also im Grunde schon dort stehenbleiben, wie auch Jacobsen selbst befand. Beim Pflaster habe sich sogar schon ein Favorit herauskristallisiert. Man darf also gespannt sein, was genommen wird