Anwohner sollen befragt werden

Keine Mehrheit für SPD-Antrag, der die Umbenennung der braun belasteten Straßennamen gefordert hat

+ © HEILIGENHAFEN24/HP-Archiv Auch die Anwohner des Gustav-Frenssen-Weges sollen befragt werden, ob sie für eine Umbenennung sind. © HEILIGENHAFEN24/HP-Archiv

HEILIGENHAFEN -ra- Ein Antrag der SPD-Fraktion, die braun belasteten Straßennamen in Heiligenhafen umzubenennen und die Anwohner für den Aufwand finanziell zu entschädigen, ist bei der gestern Abend abgehaltenen Stadtvertretersitzung nicht durchgekommen. CDU, BfH und FDP äußerten Bedenken und erklärten, dass eine Befragung der Anwohner der Ina-Seidel-Straße, der Agnes-Miegel-Straße und des Gustav-Frenssen-Weges als erster Schritt erfolgen müsse. Dieser soll durch die Verwaltung vollzogen werden, dafür sprach sich die Mehrheit schließlich aus. Im Anschluss soll der Antrag der SPD erneut diskutiert werden.

„Ich halte es für bedenklich, die Straßen umzubenennen, ohne mit den Anwohnern vorher in Kontakt getreten zu sein. Die CDU möchte ein prozentuales Votum vorliegen haben. Auch das ist Demokratie“, sagte Stephan Karschnick, Fraktionssprecher der Christdemokraten. In die gleiche Kerbe schlug Joachim Schmidt-Uwis (BfH): „Es ist kein guter Stil, über die Köpfe der Anwohner hinwegzuentscheiden. Sie müssen mit ins Boot geholt werden.“

Dr. Theodor Siebel (SPD)stellte klar, dass Heiligenhafen keine Personen mit Straßennamen ehren könne, die dem nationalsozialistischen Gedankengut gefolgt waren und sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht klar von diesem distanziert hätten. Dennoch wird es erst einmal eine Anwohnerbefragung geben, das hat die Mehrheit der Stadtvertreter gestern auf den Weg gebracht.

Grünes Licht gab es für die Bauprojekte auf dem Steinwarder. Die alte Kiki-Bar wird einem Appartementhaus weichen müssen, ebenfalls darf die Dünenparkentwicklungsgesellschft ihre Pläne für die Strandversorgung und weitere Ferienwohnungen auf dem Steinwarder umsetzen (wir berichteten).

Anzeige will Heiko Müller gegen Stadtvertreter Claus Meyer (SPD) erstatten. Dieser sei am vergangenen Sonntag mit dem Fahrrad an der verstopften Regenwasserleitung am Binnensee vorbeigefahren und habe in Richtung des Bürgermeisters und seines Mitarbeiterteams eine abfällige Handbewegung gemacht. Dies berichtete Müller in seinen Mitteilungen, der von Beamtenbeleidigung sprach. Meyer wies dies entschieden zurück, hielt sich danach auf Empfehlung der übrigen Stadtvertreter mit weiteren Erklärungen zurück.

Ein ausführlicher Bericht folgt in der HP am 5. Oktober.