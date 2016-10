Die Grundschule stellt sich vor

Informationsabend in der Heiligenhafener Theodor-Storm-Schule

HEILIGENHAFEN -mb- Eltern, deren Kinder im Sommer 2017 in die Theodor-Storm-Schule kommen, sind am Dienstag (4. Oktober) zu einem Informationsabend eingeladen.

Es geht zwar erst im nächsten Jahr los, aber Neugierde besteht sicherlich bereits jetzt. Somit kommt der Informationsabend am Dienstag (4. Oktober) in der Theodor-Storm-Schule ganz gelegen. Um 19.30 Uhr, in der Aula der Grundschule, wird es neben vielen Informationen der Schulleitung über das Schulleben und das kommende Einschulungsverfahren auch die Möglichkeit geben, an die Leiterin der Schulsozialarbeit und der nachschulischen Betreuung der Offenen Ganztagsschule, Fragen zu richten.

Anwesend werden auch die Klassenlehrerinnen des jetzigen ersten Jahrganges sein, über die Klassenräume und den Schulalltag sprechen und Fragen beantworten.