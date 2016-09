Heiko Müller setzt auf „Hafencity“

Erste Gespräche mit Anliegern zur Zukunft des Hafens haben stattgefunden / Runder Tisch im Oktober

+ © HEILIGENHAFEN24/SKAI Mit dem Projekt „Ostseespeicher“ möchte Heiko Müller das Bild des Hafens modernisieren. © HEILIGENHAFEN24/SKAI

HEILIGENHAFEN -ft- Der Fischereihafen gehört mit seinen kleinen Fischerbooten und großen Kuttern sowie dem Getreideumschlag zu den Erlebnis-Events der Warderstadt. Jetzt soll die „Hafenkante“ überplant werden. Grundlage für die Planung ist das städtebauliche Entwicklungskonzept für den Fischereihafen Heiligenhafen, mit dessen Umsetzung die Stadt 2014 die Heiligenhafener Verkehrsbetriebe (HVB) beauftragt hat. Die HP wollte wissen, wie weit die Planung mittlerweile vorangeschritten ist und sprach mit HVB-Geschäftsführer Joachim Gabriel und Bürgermeister Heiko Müller (parteilos).

Wie die HVB mitteilten, soll es Ziel der Bemühungen sein, den Fischereihafen auch im Hinblick auf die zukünftigen Entwicklungen im Bereich der Fischerei und des Landhandels vital zu erhalten sowie die Arbeitsbedingungen der Fischerei zu verbessern und auch weitere touristische Potenziale – vorrangig auf der Südseite des Hafens bis zur Ostmole – zu definieren (wir berichteten). Einfließen in die neue Planung soll auch die touristische Verbesserung der Wegeverbindungen von der Kapitän-Nissen-Straße bis zum Ortsteil Orthmühle. Von den rund 80000 Euro Planungskosten werden 50 Prozent durch Landes- und EU-Mittel gefördert.

Für den 12. Oktober hat die HVB alle Anlieger und Gewerbetreibende im südlichen Bereich des Fischereihafens zu einem ersten gemeinsamen Treffen eingeladen, auf dem die mit dem Konzept verbundenen Absichten und Ziele dargestellt werden sollen und die Gelegenheit besteht, Ideen und Vorschläge der Hafenanlieger in den Prozess einzubringen.

Schon in der letzten Woche haben im Hause der HVB Gespräche mit einigen Partnern stattgefunden, die im Bereich des Fischereihafens stärker engagiert sind. Im Rahmen dieser Gespräche konnten die Gutachter eine Vielzahl von Informationen für ihre weitere Arbeit aufnehmen. Für Bürgermeister Heiko Müller, der verhindert war, nahm Bauamtsleiter Roland Pfündl an dem Gespräch teil. Gabriel: „Zusammenfassend ist aus diesen Terminen festzuhalten, dass alle Gesprächspartner das von der Stadtvertretung für erforderlich gehaltene städtebauliche Entwicklungskonzept für die ‚Hafenkante‘ in vollem Umfang unterstützen und sich auch bei den weiteren Verfahrensschritten einbringen werden. Ein erster Aufschlag auf dem anstehenden Weg, der viel Hoffnung macht.“ Mit der Verwirklichung einer neuen „Hafencity“ hat Bürgermeister Heiko Müller schon konkretere Pläne, die er gerne am Hafen umgesetzt sehen würde. Müller präsentierte der HP einen Entwurf der neuen „Hafencity“, die zwischen LEV-Gebäude und Fischhalle entstehen könnte. Mit der Lindhorst-Gruppe sei ein Investor auch schon gefunden. Müller sprach von Erfolgen der Lindhorst-Gruppe im Osten der Republik sowie in diversen Städten in Schleswig-Holstein und in Hamburg. Vorteil dieses Investors sei, dass die Erstellung in einer Hand liege. Heiko Müller wies darauf hin, dass in dem neuen Gebäude der „Hafencity“ Erstwohnsitze, aber keine Ferienwohnungen entstehen sollen. Somit sei sichergestellt, dass das Leben hier auch in schwächeren Saisonzeiten pulsiere.

Müller: „Wir sind uns auch im Vorfeld darüber klar gewesen, dass die Intentionen des Investors mit den Interessen der LEV übereinstimmen könnten. So bekommt die LEV dadurch neue Möglichkeiten, ihren Betrieb zu erneuern und die alten Speicher abzugeben.“

Auf die Frage, wie weit die politischen Entscheidungsträger bereits in die Planung involviert seien, sagte Müller, dass er die Pläne den Fraktionsvorsitzenden schon gezeigt habe. Zwischen dem Bürgermeister, der HVB und der LEV sei verabredet, den Planungsauftrag „Hafencity“ in der nächsten Gesprächsrunde am 12. Oktober vorzustellen. Davor sollen die Fraktionsvorsitzenden der Rathausparteien über die Pläne informiert werden.

+ Blick auf den heutigen Fischereihafen mit seinen Silos. © HEILIGENHAFEN24/Foth Bei den Heiligenhafener Verkehrsbetrieben will man abwarten, was der Bürgermeister und die Politik dazu sagen. Joachim Gabriel verwies auf den Planungsauftrag der Stadtvertretung und da sei bisher von einer „Hafencity“ nicht die Rede gewesen.

LEV-Geschäftsführer Jörg A. Kiel machte gegenüber der HP deutlich, dass die LEV am Standort Heiligenhafen festhalten werde. Für die „Hafencity“ könne er aber nicht sprechen, damit habe man nichts zu tun. Die LEV könne nur für die eigenen Silos sprechen und deshalb keine Stellungnahme in irgendeiner Form abgeben.