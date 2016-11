Fünfjähriger bei Flucht verletzt

Heiligenhafen: Mann flüchtet vor der Polizei und verletzt Passanten

HEILIGENHAFEN -ra- Am vergangenen Sonnabend (29. Oktober) fiel Beamten des Polizeireviers Heiligenhafen ein Motorrad im Höhenweg auf, nach dem bereits gefahndet worden war.

Die Beamten konnten ge- gen 17.20 Uhr das Motorrad stoppen und erkannten dar- aufhin einen polizeibekann- ten 17-jährigen Heiligenhafe- ner. Der junge Mann stand im Tatverdacht, mit einem ent- wendeten Gefährt zu fahren, zudem war bekannt, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Bevor die Beamten den jun- gen Mann kontrollieren konn- ten, fuhr er auf ein angrenzen- des Feld. Die Fahrt führte mit hoher Geschwindigkeit weiter über den Neuratjensdorfer Weg und endete für die Poli- zisten, welche die Verfolgung aufgenommen hatten, an dem schmalen Verbindungs- gehweg zum Rauhen Berg. Wie die Beamten mitteil- ten, gefährdete der Motorrad- fahrer während der Flucht Passanten. Zudem wurde ein fünfjähriger Junge im Ler- chenweg von dem Flüchten- den angefahren – er erlitt Prellungen. Die Beamten fan- den später den 17-Jährigen an seiner Wohnanschrift vor, er wurde wiedererkannt und ein Drogentest schlug positiv an. Das als gestohlen gemel- dete Motorrad der Marke Ka- wasaki MX 135 B, schwarz, amtliches Kennzeichen HRO-CGH-25, wurde unterdessen noch nicht gefunden.

Die Polizei in Heiligenhafen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise zum Tatgeschehen, zum Motorrad und dem fehlenden Kennzeichen unter 04362/50370.