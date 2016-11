Junge Politikunverdrossenheit

Die ersten Weichen für ein Kinder- und Jugendparlament in der Warderstadt sind gestellt

+ © HEILIGENHAFEN24/Büchner Da waren die Infotafeln noch leer: Junge Politikinteressierte trafen sich im Rathaus. © HEILIGENHAFEN24/Büchner

HEILIGENHAFEN -mb- Aufmerksam blickten die 15 Kinder und Jugendlichen auf Joachim Schmidt-Uwis (BfH), der einleitend zur Informationsveranstaltung einer zukünftigen Kinder- und Jugendvertretung in Heiligenhafen begrüßte. „Wir, das ist ein Arbeitskreis, der sich aus Vertretern des Ausschusses für gesellschaftliche Angelegenheiten und dem Stadtjugendpfleger Erik Servadio zusammensetzt, sind froh, dass ihr den Weg hierher gefunden habt.“

Die nächsten Schritte für eine Kinder- und Jugendvertretung in Heiligenhafen müsse man nun gemeinsam gehen. „Die eigentliche Arbeit beginnt jetzt und wird auch Zeit kosten“, so der Ausschussvorsitzende Schmidt-Uwis. In einem nächsten Schritt werde es nötig sein, eine Satzung – und damit die Arbeitsgrundlage der zukünftigen Vertretung – zu erarbeiten, erklärte Schmidt-Uwis.

Für einen Einblick in das kommende Engagement waren die Kinder- und Jugendbeiräte aus Oldenburg und Neustadt zur Veranstaltung eingeladen worden und stellten den interessierten Heiligenhafenern ihre Arbeit vor.

Auf die Frage, wer denn weiterhin mitmachen möchte, gingen alle Hände hoch. Bereits zuvor zeigten die Kinder und Jugendlichen viel Interesse und Kreativität, als es darum ging, erste Antworten zu dringenden Fragen zu finden, darunter relevante Projekte und den notwendigen Zeitaufwand für die Arbeit im Kinder- und Jugendparlament.

+ Arne Rieck hilft beim Brainstorming. © HEILIGENHAFEN24/Büchner An vier Stationen wurden auf Infotafeln Ideen gesammelt, Unterstützung gab es von Christine Möhlmann (CDU), Maria Waschner (SPD) und Arne Rieck von der Stadtverwaltung. Die Ergebnisse des Brainstormings werden die angehenden Jungpolitiker dem Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten am 23. November (Mittwoch) um 19 Uhr im Sitzungsaal des Rathauses vorstellen. Längerfristig gesehen, so Schmidt-Uwis, könne man sich entsprechende Wahlen für April oder Mai des kommenden Jahres vorstellen, beschlossen von der zuvor stattfindenden Sitzung der Stadtvertreter im März.

Schmidt-Uwis richtete am Ende der Veranstaltung noch einen Appell an die jungen Politikinteressierten: „Unser Ausschuss wünscht sich von euch natürlich auch Input, denn wir sehen und denken über bestimmte Themen schon anders als ihr.“ Schließlich gebe es in Heiligenhafen eine Vertretung für Senioren, aber noch keine Vertretung für Kinder und Jugendliche.