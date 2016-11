125 Jahre und kein Stück leiser

Spielmannszug Heiligenhafen feiert Jahresabschluss

+ © Foto: Büchner Geehrt: Finja Buckmann (v. l.), Kristina Knorr und Marijana Haase. © Foto: Büchner

HEILIGENHAFEN -mb- Wippende Füße und Köpfe, die Beine der Kinder baumelten im Takt und geklatscht wurde ebenfalls beim 3. Jahresabschlusskonzert im Pavillon am Binnensee in Heiligenhafen. Im Jahr des 125-jährigen Bestehens wird der älteste Spielmannszug im Kreis Ostholstein zudem von der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände geehrt. Hinzu kamen die Ehrungen für zwei Flötistinnen und die langjährige 1. Vorsitzende Kristina Knorr.

Mit Blick in den gut gefüllten Saal des Pavillons konnte Kristina Knorr viele bekannte Gesichter begrüßen. So waren aus der Politik Petra Kowoll, Maria Waschner und Rainer Rübenhofer zum Abschlusskonzert gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit ihrem Wehrführer Michael Kahl und einer kleinen Abordnung vor Ort. Weitere Gäste waren Anne Hasselmann, Vorsitzende des Fördervereins für Heimatmuseum und Kultur, bei der sich Knorr für die gelungene Ausstellung des Spielmannszuges im Heimatmuseum bedankte. Neben der Begrüßung aller Freunde des Vereins bedankte sich Knorr auch bei allen Sponsoren und fördernden Mitgliedern und zeigte sich in ihren einführenden Worten auch etwas betrübt, dass die Feier des Oldenburger Spielmannszuges zum 40-jährigen Bestehen auch auf den Sonnabend gefallen sei.

Zwischen den gespielten Stücken griff Kristina Knorr immer wieder zum Mikrofon und erzählte von prägenden Momenten des vergangenen Jahres. „Es war ein Traum von mir, mit dem Spielmannszug über die Seebrücke zu spazieren. Die Illumination war eine wirklich gelungene Veranstaltung.“ Die Kult(o)urnacht sei für den Verein jedoch von Licht und Schatten geprägt gewesen. „Wir waren nicht spielfähig, andererseits waren die Führungen durch unsere Ausstellung im Heimatmuseum eine tolle Sache.“ Seit diesem Jahr hat der Spielmannszug auch eine Nachwuchsabteilung. Die Drei- bis Sechsjährigen werden hier spielerisch herangeführt und traten am Sonnabend in ihrem ersten Jahr auch gleich mit drei Musikstücken auf. Für das Sponsoring der tollen T-Shirts der Kids gehe ein besonderer Dank an Gerhard Schwarck und seine Zimmerei, so Kristina Knorr mit Blick in die zweite Reihe des Publikums.

Geehrt wurde in der zweiten Hälfte des Abends: Zunächst Finja Buckmann, die für ihre zehnjährige Treue ausgezeichnet wurde. „Finja, deine ganze Familie ist in unserem Verein engagiert, vielen Dank“, lächelte die 1. Vorsitzende. Fünf Jahre länger ist bereits Marijana Haase Mitglied im Verein. „Als kleines Mädchen bist du zu uns gekommen und mittlerweile im Vorstand aktiv. Herzlichen Glückwunsch und vielen lieben Dank“, so Kristina Knorr, die anschließend vom Verein selbst für 45 Jahre Mitgliedschaft und 30 Jahre als 1. Vorsitzende geehrt wurde. Unter den Gästen war auch Erich Eichhorn, der Kreisvorsitzende für Ostholstein im Musikverband Schleswig-Holstein, der im Namen des Bundesverbandes und dessen Prä- sidenten Paul Lehrieder den Spielmannszug Heiligenhafen für sein 125-jähriges Bestehen auszeichnete. „Wenn ich mich so umschaue, so alt seht ihr gar nicht aus“, grinste Eichhorn und wünschte alles Gute für die Zukunft.