Verdächtiger Gegenstand löst Großeinsatz aus 

Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Kampfmittelräumdienst auf dem Marktplatz in Heiligenhafen im Einsatz

+ © Foto: Patrick Rahlf Ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes in der Sparkassen-Filiale. © Foto: Patrick Rahlf

HEILIGENHAFEN -mb- Am frühen Nachmittag betrat ein circa 60- bis 70-jähriger Mann die Heiligenhafener Sparkassen-Filiale und stellte einen Koffer in die Ecke der Vorhalle ab. Anschließend verließ die Person die Filiale in unbekannte Richtung, die Polizei wurde von den Mitarbeitern alarmiert. Der Kampfmittelräumdienst rückte an, konnte nach einer Röntgenuntersuchung allerdings Entwarnung geben – kein Sprengstoff im Koffer.

Da die Herkunft und der Inhalt des Koffers unbekannt waren, wurde die Polizei alarmiert und entschieden, das komplette Gebäude zu räumen. Ebenso wurde eine räumliche Absperrung in einem Radius von 50 Metern durchgeführt. Gegen 16.10 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden.