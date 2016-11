Bambi 2016: Alle Infos zu Gewinnern, TV-Übertragung und Live-Stream

TV-Show und Livestream der ARD

Berlin - Am Donnerstag wird das Bambi 2016 verliehen. Hier erfahren Sie, wer die Gäste und Gewinner sind - und wie Sie das Event live im TV und Live-Stream sehen.

Hunderte prominente Gäste aus aller Welt, die sich bereitwillig auf einer deutschen Gala tummeln? Das gibt es nur noch bei der Bambi-Verleihung, die auch dieses Jahr zahlreiche Stars an den roten Teppich und die Zuschauer weltweit vor den Fernseher locken wird.

Neben den Gewinnern und Preisen geht es bei der Gala immer auch um Klatsch und Tratsch. Im vergangenen Jahr sorgte beim Bambi vor allem der Auftritt des wiedervereinten Paares Mandy Capristo und Mesut Özil für Aufsehen. Außerdem kam Sylvie Meis im Neopren-Kleid und Sabine Lisicki, Oliver Pochers damalige Freundin, zeigte viel nackte Haut.

Am Donnerstag, 17. November, werden beim Bambi 2016 wieder einige stolze Auserwählte den wohl wichtigsten Medienpreis Deutschlands entgegennehmen dürfen. Der Bambi wird vom Hubert Burda Media Verlag verliehen und soll im Wortlaut „Menschen mit Visionen und Kreativität, deren herausragende Erfolge und Leistungen sich im ablaufenden Jahr in den Medien widerspiegelten“ ehren. Die Kategorien reichen dabei von „Comedy“ und „Fashion“ über den „Ehrenpreis der Jury“ bis hin zu „Millennium“ und „Unsere Erde“.

Auch dieses Jahr wird das gesellschaftliche Großereignis erneut im Stage Theater am Potsdamer Platz in Berlin stattfinden. Drei Stunden soll die Preisverleihung beim Bambi 2016 dauern. Los geht es um 20.15 Uhr.

Schon in den beiden Vorjahren fand die Bambi-Verleihung im Berliner Stage-Theater statt. Heuer wird das Rehkitz zum siebten Mal in der Hauptstadt verliehen. In den Vorjahren waren Düsseldorf und Wiesbaden Schauplatz der Fernsehgala.

Bambi 2016: Diese Gewinner stehen schon fest

Die Veranstalter warten dabei gleich zu Beginn mit einem ziemlichen Highlight auf - ausgerechnet Robbie Williams wird die 68. Preisverleihung im Stage Theater am Potsdamer Platz eröffnen . Der britische Sänger steht gleichzeitig auch schon als Bambi-Gewinner der Kategorie „Musik International“ fest.

. Der britische Sänger steht gleichzeitig auch schon als fest. Auch Udo Lindenberg wird am Mittwoch einen Bambi erhalten. Der „Panik-Rocker“ wird in der Kategorie „Musik national“ ausgezeichnet. In der Erklärung der Jury heißt es, es sei ihm gelungen, mit seinem Album „Stärker als die Zeit“ auch eine jüngere Generation anzusprechen, „die zu Beginn seiner im fünften Jahrzehnt stehenden Karriere noch nicht einmal geboren war".

wird am Mittwoch einen Bambi erhalten. Der „Panik-Rocker“ wird in der ausgezeichnet. In der Erklärung der Jury heißt es, es sei ihm gelungen, mit seinem Album „Stärker als die Zeit“ auch eine jüngere Generation anzusprechen, „die zu Beginn seiner im fünften Jahrzehnt stehenden Karriere noch nicht einmal geboren war". Auch Angelique Kerber bekommt einen Bambi in der Kategorie „Sport“ . Die Weltranglistenerste gewann heuer die US-Open und die Australian Open. Zudem stand sie bei Olympia 2016 in Rio im Finale.

bekommt einen Bambi in der . Die Weltranglistenerste gewann heuer die US-Open und die Australian Open. Zudem stand sie bei Olympia 2016 in Rio im Finale. Florian Silbereisen bekommt einen Bambi in der Kategorie „Fernsehen“ . „Er wurde bei seiner TV-Show „Schlagerbooom“ vor wenigen Wochen mit der freudigen Nachricht überrascht und war den Tränen nahe. Vermutlich kommt Silbereisen in Begleitung seiner Freundin Helene Fischer ins Stage Theater - ihr Auftritt war auch der Höhepunkt beim „Schlagerboom“.

bekommt einen Bambi in der . „Er wurde bei seiner TV-Show „Schlagerbooom“ vor wenigen Wochen mit der freudigen Nachricht überrascht und war den Tränen nahe. Vermutlich kommt Silbereisen in Begleitung seiner Freundin Helene Fischer ins Stage Theater - ihr Auftritt war auch der Höhepunkt beim „Schlagerboom“. Der „Ehrenpreis der Jury“ geht beim Bambi 2016 an Fußball-Star Bastian Schweinsteiger . Ihn dürfte der Bambi ganz besonders freue, nachdem er bei seinem Verein Manchester United von Coach José Mourinho abserviert wurde . Der Weltmeister von 2014 und ehemalige Kapitän der Deutschen Nationalmannschaft erhielt den Preis aufgrund seiner jahrelangen nationalen und internationalen sportlichen wie auch menschlichen Leistungen im Sport. Vermutlich bringt Schweinsteiger seine Frau Ana Ivanovic mit nach Berlin.



geht beim Bambi 2016 an Fußball-Star . Ihn dürfte der Bambi ganz besonders freue, nachdem er bei seinem Verein Manchester United von Coach José Mourinho abserviert wurde . Der Weltmeister von 2014 und ehemalige Kapitän der Deutschen Nationalmannschaft erhielt den Preis aufgrund seiner jahrelangen nationalen und internationalen sportlichen wie auch menschlichen Leistungen im Sport. Vermutlich bringt Schweinsteiger seine Frau Ana Ivanovic mit nach Berlin. In der Kategorie „Integration“ geht das Bambi an Bundestrainer Joachim Löw : Der Bundestrainer habe die Nationalmannschaft zu einem "Botschafter für ein Deutschland des Miteinanders und zu einem Paradebeispiel für gelungene Integration" gemacht, begründet die Jury, in der die Chefredakteure des Burda-Konzerns und externe Experten sitzen.

geht das Bambi an : Der Bundestrainer habe die Nationalmannschaft zu einem "Botschafter für ein Deutschland des Miteinanders und zu einem Paradebeispiel für gelungene Integration" gemacht, begründet die Jury, in der die Chefredakteure des Burda-Konzerns und externe Experten sitzen. DJ Felix Jaehn erhält den Bambi in der Kategorie „Entertainment“ und wird auch während der Gala im Stage Theater auftreten.

Papst Franziskus hat seinen Bambi in der Kategorie „Millenium“ bereits erhalten. Das katholische Kirchenoberhaupt nahm den Medienpreis in Rom entgegen. Überreicht wurde er von der in Berlin lebenden syrischen Schwimmerin Yusra Mardini. Die Verleihung des Bambis an Papst Franziskus wird während der Gala zu sehen sein. Die Bambi-Jury begründete die Auszeichnung mit der "großen praktizierten Nächstenliebe des Papstes zu den Ärmsten der Welt". Weltweit schätzten die Menschen seine Authentizität, sein soziales Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz für eine bessere Welt. "Mit seinem Aufruf zu mehr Toleranz und seiner besonderen Nähe zum Volk schafft er es, die Menschen - insbesondere die Jugend - wieder an die Kirche heranzuführen", hieß es. Franziskus habe "die Linderung der Leiden der Armen in den Mittelpunkt seines Pontifikates gerückt und die Menschheit angesichts der weltweit wachsenden Flüchtlingsströme zu mehr Hilfsbereitschaft und Barmherzigkeit aufgefordert", so die Jury.

Publikums-Bambi: Die Abstimmung läuft

Bis zum 17. November können Bambi-Freunde außerdem darüber abstimmen, wer den Publikums-Bambi erhalten soll, der dieses Jahr im Zeichen der Olympischen Spiele steht (nominiert sind die Medaillengewinner Sebastian Brendel, Kristina Vogel, Fabian Hambüchen, Andreas Toba, Artem Harutyunyan sowie das Duo Laura Ludwig/Kira Walkenhorst).

Bambi 2016: Übertragung live im TV und im Live-Stream

Das Erste überträgt die Verleihung ab 20:15 live aus dem Stage Theater am Postdamer Platz.

Über den Webbrowser kann man auch den Live-Stream zum Bambi 2016 in der Mediathek von Das Erste auf jedem Laptop, Tablet oder Smartphone im Livestream der ARD Mediathek verfolgt werden.

Die ARD-Mediathek mit dem Live-Stream zum Bambi 2016 kann man sich auch als App für mobile Endgeräte herunterladen. Nutzer der Marke Apple (also iPhone, iPad oder iPod Touch) können die App der ARD-Mediathek mit dem Bambi-Live-Stream bei iTunes herunterladen. User von mobilen Android-Endgeräten finden die App der ARD-Mediathek mit dem Live-Stream wie gewohnt bei Google Play.

Der MDR bietet auf YouTube ebenfalls einen Bambi Live-Stream an.

Bambi 2016: Das müssen Sie zur Rehkitz-Trophäe wissen

Das goldene Rehkitz, das die Bambi-Trophäe darstellt, ist 2,5 Kilogramm schwer und 28 Zentimeter hoch. Heuer werden die Bambis zum 68. Mal verliehen. Allerdings waren die Trophäen nicht immer vergoldet - ganz zu Beginn waren sie weiß und mit Keramik umhüllt.