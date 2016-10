"Deutschland tanzt": Avelina Boateng wird zum Pro7-Star

Fast so berühmt wie Bruder Jérôme

München - Avelina Boateng nähert sich immer mehr an den Erfolgen ihrer großen Brüder Jérôme und Kevin-Prince an: In der neuen ProSieben-Show "Deutschland tanzt" wird sie das Bundesland Berlin vertreten.

Jerome Boatengs kleine Schwester ist offenbar nicht nur bildhübsch, sondern auch talentiert: Bei der neuen ProSieben-Show "Deutschland tanzt" wird die 24-Jährige gegen 15 andere Promis antreten.

Bislang galten nervenaufreibende Tanzwettbewerbe wie "Let's Dance" oder "Dance Dance Dance" als Steckenpferd des Privatsenders RTL - nun zieht auch der direkte Konkurrent ProSieben mit einer ersten Tanz-Live-Sendung nach.

Moderiert wird die Sendung von der ehemaligen Germany's-next-Topmodel-Gewinnerin Lena Gercke, die sie als "große, glamouröse Show" bewirbt "bei der jeder Zuschauer mit entscheiden kann."

Eine würdige Vertreterin

Startschuss der insgesamt drei großen Live-Shows, die immer Samstagabends ausgestrahlt werden, ist der 12. November. Von dieser Information einmal abgesehen, hüllt sich der Sender allerdings noch in geheimnisvolles Schweigen - bislang ist nur bekannt, dass es sich um eine Art Bundesvision-Tanz-Contest handeln wird, bei der 16 Prominente mit schweißtreibenden Tanzeinlagen ihr jeweiliges Bundesland vertreten.

Avelina wird dabei für das Bundesland Berlin das Tanzbein schwingen, ihre Gegner aus Restdeutschland sind noch nicht bekannt. So oder so ist die Schwester von Jerome Boateng eine würdige Vertreterin für die Hauptstadt: Avelina tanzt seit ihrem fünften Lebensjahr und damit ungefähr genau so lang, wie ihr Bruder Jerome Fußball spielt.

Der Bayern-Star kann stolz sein

Sie selbst hat mit dem Sport ihrer Brüder zwar wenig am Hut - doch sie nahm sich ihre Zielstrebigkeit und ihren Ehrgeiz zum Vorbild, um den eigenen Traum von der Bühne zu verwirklichen. „Mit Gesang und Tanz auf der Bühne zu stehen - das ist ein Kindheitstraum, den habe ich schon, seitdem ich denken kann", erzählte sie in einem Interview mit RTL Exclusiv.

Heute ist der FC Bayern-Star sicher mächtig stolz auf seine kleine Schwester - denn das Nesthäkchen der Familie hat es schon jetzt weit gebracht: Avelina tanzte zum Beispiel für den Reggae-Star Sean Paul und stand auch beim legendären ESC-Auftritt von Lena Meyer-Landrut mit auf der Bühne.

Rubriklistenbild: © Instagram (Screenshot)