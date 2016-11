Dschungelcamp 2017: Die Sendezeiten stehen jetzt fest

Ein Blick in den Kalender lohnt sich

Köln - Dschungelcamp 2017: Nun stehen die Sendezeiten der 11. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" fest. Das sind die Termine für Start und Finale.

Es ist wieder soweit: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ - den meisten als „Dschungelcamp“ bekannt - geht in die elfte Staffel. Darüber, welche Kandidaten in diesem Jahr in das Camp im australischen Dschungel einziehen, ranken sich sein Monaten die Gerüchte. Allerdings kann man die entsprechenden Berichte der „Bild“-Zeitung fast schon als offizielle Bekanntgaben von RTL werten. Immerhin hat die Boulevardzeitung seit Jahren ein umfangreiches Insider-Wissen zu den Formaten des Kölner Privatsenders. Nun hat RTL schon mal die Sendezeiten für das Dschungelcamp 2017 bekanntgegeben. Diese lassen sich der Programmplanung des Senders entnehmen, die immer sechs Wochen im Voraus bekanntgegeben werden.

Der Start für das Dschungelcamp 2017 ist am Freitag, 13. Januar 2017, um 21.15 Uhr. Das Finale der elften Staffel findet am Samstag, 28. Januar, ab 22.15 Uhr, statt. „Das große Wiedersehen“ mit allen Dschungelcamp-Teilnehmern läuft wie gewohnt einen Tag nach dem Finale, also am Sonntag, 29. Januar 2017, um 20.15 Uhr. Alle Sendezeiten für das Dschungelcamp 2017 finden Sie in der Tabelle unten.

Die Folgen der elften Staffel werden wieder täglich ab 22.15 Uhr ausgestrahlt (mit Ausnahme des Staffelstarts am 13. Januar, der ab 21.15 Uhr läuft).

Dschungelcamp 2017: Hinter dem Sendetermin steckt Kalkulation

Wie in jedem Jahr startet auch die elfte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Mitte Januar. 2017 ist es der 13. Januar. Das Finale ist läuft dann zwei Wochen nach Sendebeginn an einem Samstag, also am 28. Januar. Dieser Zeitrahmen ist nicht aus Zufall Usus geworden. Dahinter steckt eine genaue Berechnung.

Der November und der Dezember 2016 wären schon einmal kein guter Sendetermin. Dann nämlich geht Großbritannien mit seinem Dschungelcamp-Pendant „I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!“ auf Sendung. Und zwar im selben Camp bei Dungay Creek, in dem auch RTL die Sendung produziert. Der englische TV-Dschungel hat am 17. November begonnen und dauert bis zum 4. Dezember. Die Deutschen mit ihrem Dschungelcamp traditionell nach, wenn die Briten ihren Dschungelkönig bereits gewählt haben.

Ein direkter Anschluss an die britische Dschungel-Version ist ebenfalls nicht sehr wahrscheinlich. Ein Sendetermin im Dezember würde nämlich direkt in die besinnliche Weihnachtszeit fallen. In dieser Zeit wollen Zuschauer eher Weihnachtsfilme wie Sissi sehen, als nackte C-Promis, die Kakerlaken essen oder Känguru-Hoden verspeisen. Auch die Weihnachtsferien, in denen viele potentielle Zuschauer das Weite in warmen Urlaubsländern suchen, wären kein guter Zeitpunkt für das Dschungelcamp 2017.

Das gleiche gilt für den Februar. Immerhin treibt in diesem Monat der Fasching bzw. der Karneval sein Unwesen - vor allem in der Karneval-Stadt Köln. Vermutlich wird sich also niemand im Faschings-Taumel vor die Couch setzen, um die Sendung zu gucken. Wenn RTL das Dschungelcamp-Finale am 28. Januar 2017 zeigt, dann sind es noch drei Wochen bis die tollen Tage mit der Weiberfastnacht bzw. dem Weiberfasching am 23. Februar 2017 starten.

Dschungelcamp 2017: Alle Sendezeiten, Termine für Start und Finale

Die Sendezeiten für das Dschungelcamp 2017 sind:

Datum Tag Start Ende 13. Januar 2017 Freitag 21.15 Uhr 0.00 Uhr 14. Januar 2017 Samstag 22.15 Uhr 23.15 Uhr 15. Januar 2017 Sonntag 22.15 Uhr 23.15 Uhr 16. Januar 2017 Montag 22.15 Uhr 23.15 Uhr 17. Januar 2017 Dienstag 22.15 Uhr 23.15 Uhr 18. Januar 2017 Mittwoch 22.15 Uhr 23.15 Uhr 19. Januar 2017 Donnerstag 22.15 Uhr 22.30 Uhr 20. Januar 2017 Freitag 22.15 Uhr 0.00 Uhr 21. Januar 2017 Samstag 22.15 Uhr 23.15 Uhr 22. Januar 2017 Sonntag 22.15 Uhr 23.15 Uhr 23. Januar 2017 Montag 22.15 Uhr 23.15 Uhr 24. Januar 2017 Dienstag 22.15 Uhr 23.15 Uhr 25. Januar 2017 Mittwoch 22.15 Uhr 23.15 Uhr 26. Januar 2017 Donnerstag 22.15 Uhr 23.15 Uhr 27. Januar 2017 Freitag 22.15 Uhr 23.15 Uhr 28. Januar 2017 Samstag: Das große Finale bei: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 22.15 Uhr 0.00 Uhr 29. Januar 2017 Sonntag: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Willkommen zurück". Das Wiedersehen. 20.15 Uhr 22.15 Uhr

Dschungelcamp 2017: Wer moderiert das Dschungelcamp 2017?

“Gewohnt bissig präsentiert das Moderatorenduo Sonja Zietlow (49) und Daniel Hartwich (38) das Dschungelcamp täglich live aus Australien“, teilt RTL mit. Die beiden sind die Gesichter von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und haben sich in den vergangenen Jahren etabliert. Die Chemie zwischen beiden Moderatoren stimmt einfach und das kommt beim Publikum auch rüber. Ihre teilweise recht fiesen Sprüche und die amüsante Schadenfreude über das Leid der C-Promis im australischen Dschungel tragen zum Erfolg des Formates bei.

Daniel Hartwich hatte die schwere Aufgabe, in die großen Fußstapfen des einzigartigen Komikers Dirk Bach zu treten, der 2012 gestorben ist. Mittlerweile hat er sich neben Sonja Zietlow gut etabliert, beide sind ein eingespieltes Team.

Dschungelcamp 2017: Ist Dr. Bob wieder mit dabei?

Was wäre das Dschungelcamp ohne den legendären Dr. Boooob alias Robert McCarron? Der Biologe und Paramedic versorgt die geschundenen Stars auch 2017 bei ihren Blessuren und Wehwehchen. Er ist das Urgestein der Sendung und seit der ersten Staffel im Jahr 2004 mit an Bord. Das Arbeiten im Rampenlicht ist Dr. Bob übrigens schon lange gewohnt.

Er begann seine Karriere 1972 als Maskenbildner einer australischen Fernsehsendung. Da Maskenbildner auch irgendwie eine therapeutische Funktion haben und Stars ihnen gerne ihr Herz ausschütten, ist Dr. Bob für den Dschungel perfekt. Der Engländer versteht es, hysterische und verzweifelte Stars und Möchtegerns wieder aufzubauen ihr zerrüttetes Seelenleben zu kitten.

Dschungelcamp 2017: Wer nimmt teil?

Auch über die Teilnehmer für „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ schweigt sich RTL erfahrungsgemäß zunächst aus. Die Liste der Stars, die in den australischen Dschungel (in die Stadt Murwillumbah) ziehen werden, wird meistens erst Ende des Jahres bekannt gegeben. Die Gerüchteküche, über wen wir dieses Jahr lachen dürfen, brodelt jedenfalls schon wild. Wie oben bereits erwähnt, kommen Berichte der „Bild“-Zeitung fast schon einer offiziellen Pressemitteilung von RTL gleich. Das Boulevardblatt lag mit den angekündigten Kandidaten noch nie daneben.

Trotz des großen Schweigens seitens RTL ist die Teilnahme von C-Promi Gina-Lisa Lohfink also so gut wie sicher. Laut der „Bild“-Zeitung hat die Dame, die gerade einen Vergewaltigungs-Prozess verloren hat, aufgrund ihres Vorstrafen-Registers Schwierigkeiten bei der Einreise nach Australien. Wenn es mit dem Flug nach Down Under klappt, dürfte sich die skandalumwitterte Blondine demnächst den Aufgaben des Dschungel-Camps stellen.

Als wahrscheinlicher Mitbewohner für die Dschungel-WG werden auch der Ex-Mann von Sarah Connor, Marc Terenzi (38), „Adam sucht Eva“-Nackedei Sarah Joelle Jahnel, Fußball-Weltmeister Thomas Häßler, Kult-Auswanderer Jens Büchner und "Honey" Alexander Keen - der Ex von Germanys Next Topmodel Kim - gehandelt.

Die jüngst bekannt gewordenen IBES-Kandidatinnen sind übrigens Hanka Rakcwitz und Fräulein Menke. Der „Bild“ zufolge sollen beide Dschungel-Verträge mit RTL unterschrieben haben.

Mit Nastassja Kinsi soll auch ein früherer deutscher Topstar ins Dschungelcamp 2017 ziehen. Die Schauspielerin könnte zu den Top-Verdienern der elften Staffel gehören.

Dschungelcamp 2017: Wer zieht noch in den Dschungel?

Das Kandidaten-Karusell dreht sich weiter und weiter. So wird spekuliert, ob DSDS-Star Sarah Lombardi beim RTL-Dschugelcamp 2017 teilnimmt. Einem Bericht zufolge soll sie von RTL ein Angebot bekommen haben. RTL kommentiert das aber nicht. Promi-Experten wie Sybille Weischenberg würden eine Teilnahme Lombardis natürlich sehr begrüßen - am besten noch mit ihrem Bald-Ex-Mann Pietro Lombardi gemeinsam.

In guter Gesellschaft dürfte sich Sarah Lombardi mit Instagram-Star Maria Yotta befinden, die Gerüchten zufolge ebenfalls als Dschungel-Kandidatin infrage kommt. Vor fünf Jahren soll sie bereits bei DSDS teilgenommen haben und schaffte es sogar unter die letzten 30.

Wie die Erfahrung zeigt, hat der Bekanntheitsgrad des Promis nichts mit der Chance zu tun, Dschungelkönig zu werden. So schaffte es der zuvor relativ unbekannte Künstler Menderes Bagci, 2016 die Dungelcamp-Krone zu ergattern.

Wer ist 2017 sonst noch dabei im Dschungelcamp? Hier sehen Sie alle möglichen IBES-Kandidaten auf einen Blick.

Dschungelcamp 2017: Was gibt es Neues?

Um den Entertainment-Faktor noch größer zu machen, bekommen die Promis von der englischen Ausgabe „I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!“ in diesem Jahr laut „Bild“ eine Sex-Höhle für ungestörte Stunden vor dem Millionen-Publikum. Werden sich die deutschen C-Promis 2017 ebenfalls in die Grotte verkriechen, wie die britischen Kollegen das tun? Die Vermutung liegt nahe, drehen doch die deutschen Promis im gleichen australischen Camp wie die Celebritys von der Insel.

Fraglich ist jedoch, ob die Liebes-Höhle schon beim Dschungelcamp 2017 zum Einsatz kommt. Auch dieses Gerücht will RTL laut der „Bild“-Zeitung (noch) nicht bestätigen. Ein Plus an Quote bringen würde das Liebesnest aber mit Sicherheit.

Ansonsten hält sich RTL an die bewährten Dschungelcamp-Regeln. „Auch in der 11. Staffel muss jeden Tag ein Star zur Dschungelprüfung antreten“, heißt es auf der Info-Seite zur Sendung. „So können die Camp-Bewohner über die tägliche Ration Reis und Bohnen hinaus zusätzliche Lebensmittel gewinnen. Und auch dieses Mal sind die Aufgaben eine große Herausforderung - die Chance auf Abwechslung auf dem Dschungel-Speiseplan entsprechend gering.“

Per Telefonvoting entscheiden die RTL-Zuschauer wieder, wer in der ersten Woche zur täglichen Dschungelprüfung antreten muss. Hier müssen die Kandidaten dann wieder Känguru-Hoden verspeisen und zwischen allerlei Getier in Höhlen herumkriechen. Ab der zweiten Woche verlässt dann jeden Tag der „Promi“ mit den wenigsten Anrufen das Dschungelcamp. Dann entscheiden die prominenten Kandidaten untereinander, wer von ihnen zur Dschungelprüfung antreten und seine Ängste überwinden muss. Bekanntlich gibt es nur bei erfolgreich absolvierter Prüfung mehr zu essen als nur Reis und Bohnen.

