„GZSZ“-Star bleibt TV-Serie weiterhin erhalten

Potsdam - Fans der TV-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ aufgepasst: Wie der Privatsender RTL mitgeteilt hat, bleibt ein Hauptdarsteller der Soap weiterhin erhalten.

Gute Zeiten für Jo Gerner: Der gerissene Anwalt der Kult-Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ („GZSZ“) auf RTL bleibt Zuschauern für mehr als 1000 weitere Folgen erhalten. Schauspieler Wolfgang Bahro (56) habe seinen Vertrag um fünf Jahre verlängert, teilte der Sender am Donnerstag mit. „Bei guten Angeboten sollte man zuschlagen“, sagte Bahro laut Mitteilung.

Sein charmanter Bösewicht Gerner ist die dienstälteste Serienfigur der Soap. Bahro stieg im Jahr 1993 in Folge 185 ein, im Sommer feierte die Serie ihre 6000. Folge. „GZSZ“ läuft seit fast 25 Jahren bei RTL und ist damit die älteste noch täglich laufende Serie Deutschlands. Gedreht wird sie in Filmstudios in Potsdam-Babelsberg.

5 weitere Jahre spielt er Deutschlands besten Anwalt & hat den Vertrag garantiert geprüft: #WolfgangBahro mit #GZSZ-Produzentin Petra Kolle pic.twitter.com/Znudbtyi29 — RTL.de (@RTLde) 8. Dezember 2016

