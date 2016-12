Sat.1 feiert mit Show „40 Jahre Neue Deutsche Welle“

Ruth Moschner moderiert

+ © dpa Ruth Moschner moderiert die Sat.1-Show „Völlig losgelöst - 40 Jahre Neue Deutsche Welle“. © dpa

Unterföhring - „Ich will Spaß“, „Da Da Da“, „99 Luftballons“: In der von Ruth Moschner moderierten Show „Völlig losgelöst - 40 Jahre Neue Deutsche Welle“ geht Sat.1 am Mittwoch auf musikalische Zeitreise.

Neue-Deutsche-Welle-Stars wie Hubert Kah, Nena und Joachim Witt lassen die NDW als kreative Phase der deutschsprachigen Popbranche Ende der 70er und Anfang der 80er Revue passieren, wie am Montag der Privatsender in Unterföhring bei München mitteilte.

Die Show kläre auch, wie es Stars von damals heute gehe, was sie machten. Prominente wie Gregor Gysi, Natascha Ochsenknecht und Peter Illmann teilten zudem ihre persönlichen Erinnerungen an die 80er Jahre.

dpa