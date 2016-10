Sky-Receiver stürzt ab: Das können Sie tun

Es gibt eine Lösung

+ © dpa Receiver abgestürzt? Laut Sky sind technische Probleme daran schuld. © dpa

München - Zur Zeit häufen sich beim Pay-TV-Anbieter Sky die Kundenbeschwerden, weil der Receiver unerwartet abstürzt. Laut dem Sender liegt das an technischen Problemen. Doch was kann man dagegen tun?

Laut dem Pay-TV-Sender sind zur Zeit technische Probleme bei der EPG-Aktualisierung für das vermehrte Abstürzen der Sky-Receiver verantwortlich. Sky versichert zwar, das Problem möglichst zeitnah beheben zu wollen, dennoch stellt sich die Frage: Was kann man tun, wenn der Receiver mal wieder abstürzt?

Die Lösung ist recht einfach: Sobald das Problem auftritt, ist es am besten, den Netzstecker zu ziehen und den Receiver rund eine halbe Minute vom Strom zu nehmen.

Dabei reicht es nicht, das Gerät lediglich "auszuschalten" oder auf "Abbrechen" zu drücken. Nach dem Neustart sollte der Receiver wieder funktionieren. Wer Fußball sehen will verpassen will, der sollte daran denken, den Receiver wieder rechtzeitig vor dem Anpfiff zu starten.

tz