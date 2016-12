ZDF geht Frage nach: „Mehr Ausländer, mehr Kriminalität?“

Doku am Dienstag im Free-TV

Mainz - Eines der wohl umstrittensten Themen dieser Tage ist am Dienstag zur besten Sendezeit Schwerpunkt im ZDF.

In der 45-minütigen Doku „ZDFzeit: Mehr Ausländer, mehr Kriminalität? Der große Faktencheck“ von Dominic Egizzi (6.12., 20.15 Uhr) liefert der Sender nach eigenen Angaben „Antworten auf die großen Streitfragen - mit spannenden Reportagen und klaren Analysen“. In der Ankündigung des Zweiten werden unter anderem folgende Fragen gestellt: „Begehen Ausländer tatsächlich mehr Straftaten? Hat sich die Sicherheitslage in Deutschland verschlechtert? Nehmen Übergriffe auf Frauen zu?“

In der Sendung werden auch repräsentative Umfrageergebnisse präsentiert, die die Forschungsgruppe Wahlen im November (2./3.11., 1020 Personen) ermittelte. Demnach antworteten 51 Prozent auf die Frage „Erhöhen Flüchtlinge die Kriminalität?“ mit „Ja“. 62 Prozent bejahten zudem die Frage „Glauben Sie, dass es in Deutschland rechtsfreie Räume gibt?“.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa