AfD hält Seehofers Steuersenkungsversprechen für Mogelpackung

"Nicht ernstzunehmen"

Berlin - Am Mittwoch hat der CSU-Chef Horst Seehofer die "größte Steuersenkung aller Zeiten" angekündigt. Tags drauf reagiert die Afd rüde.

Die AfD hält die von CSU-Chef Horst Seehofer angekündigte „größte Steuersenkung aller Zeiten“ für eine Mogelpackung. „Ausgerechnet jetzt fällt ihm das Thema Steuern ein, das die Union nun vermutlich bis zum Wahltermin in einem Jahr bedienen wird - das kann kein vernünftiger Mensch ernstnehmen“, sagte AfD-Vorstandsmitglied Alice Weidel am Donnerstag. Deutschland brauche eine Reform zur Vereinfachung des Steuersystems sowie eine deutliche Senkung der Abgaben und der Steuerlast. Seehofers Ankündigung sei dagegen „nicht ernstzunehmen“.

Bayerns Ministerpräsident Seehofer hatte am Mittwoch eine große Steueroffensive angekündigt. „Das ist die größte Steuersenkung aller Zeiten“, sagte er im Landtag in München. In Deutschland gebe es so hohe Steuereinnahmen wie nie zuvor, deshalb sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen.

