Bei Treffen: Charmeoffensive zwischen Obama und Trump

Gespräche im Weißen Haus

+ © AFP Hatten sich eine Menge zu erzählen: Barack Obama (r.) empfing seinen Nachfolger als US-Präsidenten, Donald Trump, im Weißen Haus. © AFP

Washington- Zwei Tage nach seiner Wahl zum US-Präsidenten stattet Donald Trump seinem Vorgänger Barack Obama einen Besuch ab. Beide tauschen sich im Weißen Haus aus.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama will nach eigenen Worten alles für eine friedliche Übergabe der Macht an seinen Nachfolger Donald Trump tun. Obama sprach am Donnerstag mit Wahlsieger Trump überhaupt zum allerersten Mal persönlich - in seinem Amtszimmer, dem Oval Office, im Weißen Haus. An Trump gewandt sagte er: „Wenn sie erfolgreich sind, ist das Land erfolgreich.“ Zuvor hatte Obama dem politischen Seiteneinsteiger Trump während des Wahlkampfes bescheinigt, er sei nicht fit zum Regieren.

Aus ursprünglich geplanten 10 bis 15 Minuten seien anderthalb Stunden geworden und es hätte nach seinem Geschmack noch länger dauern können, sagte Trump. „Es war mir eine große Ehre.“

Revidiert Trump schnell Obama-Entscheidungen?

Die Beziehung beider Männer war bislang eher spannungsgeladen. Sollte Trump seine Ankündigungen wahrmachen, dann revidiert er sehr schnell Kernstücke des Obama-Vermächtnisses. Das betrifft die Gesundheitsreform, aber auch das Atomabkommen mit dem Iran.

Obama hatte dem politischen Seiteneinsteiger Trump während des Wahlkampfes bescheinigt, als Oberkommandierender der Streitkräfte ungeeignet zu sein. Sein Sprecher sagte nach dem Treffen mit Trump, Obama habe nach wie vor die gleichen großem Bedenken, die er schon während des Wahlkampfs geäußert habe. Die Wähler seien aber zu einer anderen Entscheidung gekommen. Dieses Thema sei bei dem Treffen der beiden aber nicht angesprochen worden. „Der Präsident sucht sich seinen Nachfolger nicht aus“, sagte Earnest.

Tausende protestieren in den USA gegen Trump

+ Proteste gegen Trump. © AFP Nach dem überraschenden Wahlsieg Trumps machten am Mittwochabend Tausende Menschen in rund zehn Städten von der Ost- bis zur Westküste der USA bei Protesten ihrem Unmut Luft.Sie skandierten unter anderem „Nicht mein Präsident“. In Los Angeles legten die Protestler mehr als drei Stunden lang eine Hauptverkehrsader durch die Stadt lahm und verbrannten einen überdimensionalen Pappkopf von Trump. Zahlreiche Demonstranten versammelten sich auch vor dem Trump-Tower in New York, wo der Milliardär wohnt.

Der politisch unerfahrene Seiteneinsteiger Donald Trump hatte nach einem aggressiven und populistischen Wahlkampf am Dienstag überraschend gegen die Demokratin Hillary Clinton gewonnen. Der 70-Jährige zieht am 20. Januar 2017 als 45. Präsident ins Weiße Haus ein und regiert die größte Wirtschafts- und Militärmacht der Welt.

Auch zwei Tage nach der Präsidentschaftswahl stand das Endergebnis noch nicht fest, weil in den Bundesstaaten Michigan und New Hampshire noch Stimmen ausgezählt wurden.

Hollande mahnt zur Geschlossenheit

+ Frankreichs Staatschef François Hollande. © AFP Nach der Wahl von Trump mahnte Frankreichs Staatschef François Hollande die Europäer, geschlossen aufzutreten. „Es ist sehr wichtig, dass die Europäer in dieser neuen Lage klar willens sind, gemeinsam zu handeln“, sagte Hollande am Donnerstag in Paris.

Auf Europa und die Bundeswehr könnten mit einem US-Präsidenten Trump größere Rüstungsausgaben zukommen. „Wir können uns weniger darauf verlassen, dass die USA sich in den Krisengebieten der Welt engagieren und damit auch zur Sicherheit hier in Europa beitragen“, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Henning Otte (CDU), der Deutschen Presse-Agentur. „Das wird mehr Einsätze für die Europäer bedeuten, speziell für die Rahmennation Deutschland.“

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker forderte in Berlin mehr europäische Verantwortung in der Verteidigungspolitik - „bis hin zum Ziel der Einrichtung einer europäischen Armee“. Man müsse sich von der Vorstellung verabschieden, die Amerikaner seien für die Sicherheit Europas zuständig. „Das müssen wir schon selbst tun.“

Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister in Brüssel

Am Montag geht es bei einem gemeinsamen Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister in Brüssel um Pläne zur Weiterentwicklung der EU-Sicherheitspolitik. Am Vorabend kommen bereits die Außenminister der EU-Staaten zu einem Sondertreffen in Brüssel zusammen.

Trump und Obama sprachen Earnest zufolge auch über die Reise des Amtsinhabers nächste Woche nach Deutschland und Griechenland. Obama wolle in Europa zum Ausdruck bringen, dass starke Allianzen die USA sicherer machten.

Schäuble wegen zunehmendem Populismus besorgt

+ Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. © dpa Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zeigte sich mit Blick auf einen zunehmenden Populismus besorgt über die Art der politischen Auseinandersetzung - auch in Deutschland. In einem Beitrag für die Bild schrieb der CDU-Politiker: „Demagogischer Populismus ist nicht nur ein Problem Amerikas.“ Vor allem im Internet sei inzwischen „völlig egal, ob Behauptungen wahr sind - Hauptsache, der Empörungsgrad stimmt.“

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), warnte vor den politischen Folgen der hohen Jugendarbeitslosigkeit in europäischen Ländern. Diese sei „auf Dauer unvereinbar mit stabiler Demokratie“ und ein „Nährboden für Politiker vom Schlage Trumps“, sagte Röttgen der Welt.

Neuer Stabschef soll binnen zwei Wochen feststehen

Mit dem alten Präsidenten Obama verlässt eine ganze Heerschar von Mitarbeitern die Administration, und Kabinettsposten müssen neu besetzt werden. Der künftige Stabschef im Weißen Haus, ein Schlüsselposten, soll nach Medienberichten als erstes binnen zwei Wochen besetzt werden. Der Parteivorsitzende der Republikaner, Reince Priebus, sowie Trumps erster Wahlkampfmanager Corey Lewandowski sollen die besten Karten haben.

Als Außenminister werden der glühende Trump-Unterstützer Newt Gingrich, Senator Bob Corker und der frühere UN-Botschafter John Bolton gehandelt. Als Verteidigungsminister sind General Michael Flynn und Senator Jeff Sessions (Alabama) im Gespräch.

