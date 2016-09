Brandanschlag auf Asylunterkunft in Köthen

Brennbares Material geworfen

Köthen - In Sachsen-Anhalt hat es am frühen Mittwochmorgen einen Brandanschlag auf einen Asylunterkunft gegeben. Verletzt wurde niemand.

Auf eine Asylbewerberunterkunft in Köthen (Sachsen-Anhalt) ist am frühen Mittwochmorgen ein Brandanschlag verübt worden. Gegen 4.15 Uhr wurde die Polizei gerufen, weil Unbekannte brennbares Material an der Eingangstür des Gebäudes in Brand gesetzt hatten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau mitteilten. Die Tür fing Feuer, konnte aber von Mitarbeitern der Unterkunft gelöscht werden. Ein Fenster wurde zudem beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der für politische Kriminalität zuständige Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Erst am Montag detonierten in Dresden zwei selbstgebaute Sprengsätze vor einer Moschee und einem Kulturzentrum. Die Ermittler gehen derzeit von einem Anschlag mit ausländerfeindlichem Hintergrund aus.

