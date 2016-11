Wann wählt Österreich den Bundespräsidenten? Und wann gibt es das Ergebnis?

Kommt es erneut zur Wahlverschiebung?

+ © picture alliance / dpa Die Wiederholung der Bundespräsidentenwahl in Österreich findet Anfang Dezember 2016 statt. © picture alliance / dpa

Wien - Wann wird die Bundespräsidentenwahl 2016 in Österreich wiederholt? Und wann erfahren wir das Ergebnis? Alle Informationen zu Termin und Resultaten.

Die Österreicher machen bereits den dritten Anlauf, um ihren Bundespräsidenten zu wählen. Bereits am 22. Mai 2016 gingen die Österreicher an die Wahlurne. Nach der Auszählung stand eigentlich schon fest, dass der frühere Grünen-Parteichef Alexander Van der Bellen Österreichs neuer Bundespräsident sein wird. Aber dann kam alles ganz anders.

Bundespräsidentenwahl in Österreich: Neuer Termin Anfang Dezember

Seinen geplanten Amtsantritt am 8. Juli 2016 konnte Alexander Van der Bellen nicht wahrnehmen. Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat im Juli 2016 entschieden, dass die Bundespräsidentenwahl in Österreich wiederholt werden muss.

Der österreichische Verfassungsgerichtshof hob Anfang Juli in einem bisher EU-weit einmaligen Vorgang die Stichwahl wegen zahlreicher formaler Fehler auf. Das Urteil diene dem Ziel, „das Vertrauen in unseren Rechtsstaat und damit in unsere Demokratie zu stärken“, sagte Gerichtspräsident Gerhart Holzinger. Bei der Auszählung der Stimmen der Briefwähler sei es zwar nicht zu einem Wahlbetrug gekommen, aber Vorgänge wie das vorzeitige Öffnen und vorschriftswidrige Lagern der Kuverts sowie das teilweise Auszählen durch Unbefugte seien Grund genug für eine Neuauflage. Das Wahlgesetz sei streng auszulegen.

Der 2. Oktober 2016 wurde als das neue Datum für die Stichwahl festgelegt. Doch aus diesem Wahltermin wurde nichts. Fehlerhafte Wahlkarten waren der Grund, warum sich der Urnengang noch einmal verschoben hat.

Der Termin für die Wiederholung der Bundespräsidentenwahl in Österreich ist nun Sonntag, der 4. Dezember 2016. Bürger der neun Länder Österreichs, sowie Österreicher, die im Ausland leben, werden am ersten Sonntag im Dezember ihre Stimme erneut abgeben. Möglich ist dies an den Wahlurnen oder per Briefwahl.

Bundespräsidentenwahl in Österreich: Wann gibt es die ersten Ergebnisse?

Bei der Wiederholung der Bundespräsidentenwahl in Österreich dürfen keine Ergebnisse vor 17 Uhr - also bis zur Schließung der Wahllokale - an die Öffentlichkeit weitergegeben werden. Das Innenministerium hat diesbezüglich schärfere Regeln verhängt. Erst wenn die Auszählung beendet ist, wird das Ergebnis verkündet. So können Zuschauer vor dem Fernseher auch nicht mit den ersten Hochrechnungen wie sonst üblich bereits um 17 Uhr rechnen, da sich Berichterstatter hier von rechtlicher Seite aus gedulden müssen.

Die örtlichen Wahlbehörden müssen ihre gezählten Stimmen auf „Sofortmeldung auf die schnellste Art der Bezirkswahlbehörde“ weiterleiten. So sieht es die Leitlinie vor. Das finale Ergebnis der Bundespräsidentenwahl dürfte nach den Hochrechnungen voraussichtlich am Abend des 4. Dezembers 2016 verkündet werden.

Es lohnt sich an diesem Tag, die Berichterstattung des Österreichischen Rundfunks (ORF) im Auge zu behalten. Der Sender ORF 2 berichtet am 4. Dezember ab 16.30 Uhr in der Sendung „Wahl 16“ über den Ausgang der Bundespräsidentenwahl. Um 20.15 Uhr läuft die Nachrichtensendung „ZIB Spezial - Österreich hat gewählt“. Um 20.45 Uhr strahlt der Sender „Im Zentrum Spezial“ aus und um 21.45 Uhr eine „ZIB 2 Spezial“. Um 22.20 Uhr sendet ORF 2 einen „Runden Tisch“, in dem der Wahlausgang das Thema sein wird. Wir haben bereits zusammengefasst, wie Sie den ORF in Deutschland im TV und im Live-Stream sehen können.

Bundespräsidentenwahl in Österreich: Wie wird genau gewählt?

Ihren Wahlzettel können Österreichische Staatsbürger - ebenso wie Auslandsösterreicher - ab 16 Jahren am 4. Dezember 2016 an der Wahlurne, (oder vorab per Briefwahl) abgeben.

Hierfür muss rechtzeitig eine Wahlkarte beantragt werden. Diese musst korrekt ausgefüllt spätestens bis zum Wahltag um 17 Uhr, bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde eingegangen sein. Wahlzettel, die später eintreffen, können zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr berücksichtigt werden.

Bundespräsidentenwahl in Österreich: Schwerpunkt Briefwahl

Schärfere Regeln wurden auch für den Ablauf der Briefwahl aufgestellt.

Man will aus den Fehlern, die bei der Wahl im Mai 2016 begangen wurden lernen. Damals sollen Auszählungen zu früh stattgefunden haben oder ohne die erforderliche Anwesenheit der Wahlbehörde.

Aus diesem Grund müssen Briefwähler nun also bei Beantragung ihrer Wahlkarte angeben, warum sie ihren Stimmzettel nicht persönlich abgeben können. Bei ungenauen oder nicht ernst zu nehmenden Aussagen soll die Stimme für ungültig erklärt werden.

Bundespräsidentenwahl in Österreich: Kann sich die Wahl noch einmal verschieben?

Durch weitere Unregelmäßigkeiten bei der Wahl könnte sich der Wahltermin für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten ein weiteres Mal verschieben. Dieses Szenario liegt aktuell nicht allzu fern. Journalisten der Plattform NZZ.at (Neue Zürcher Zeitung, Österreich-Ausgabe) und der Salzburger Nachrichten (SN) konnten bei Gemeinden mit falschen Passnummern fremde Wahlkarten beantragen.

Geht der österreichische Wahlkrimi also nun sogar in den vierten Akt? Noch wurde wegen dieser Unregelmäßigkeit kein neuer Termin für die Wiederholung der Bundespräsidentenwahl in Österreich festgelegt.

Norbert Hofer oder Alexander Van der Bellen? Die aktuellen Umfragen:

Abermals läuft es bei der Bundespräsidentenwahl in Österreich wohl auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinaus. Wie die aktuellen Umfragen zeigen, liegt FPÖ-Kandidat Norbert Hofer mit 51 Prozent knapp vor Alexander van der Bellen (49 Prozent).

Der immer größer werdende Unmut in der Gesellschaft gegen die herrschenden Strukturen und das Versagen des Staats - auch im Zusammenhang mit der Neuwahl - nutzt eher dem FPÖ-Kandidaten Hofer.

Update vom 17. November 2016: Noch gut zwei Wochen bis zur Bundespräsidentenwahl in Österreich. Heute steigt das erste TV-Duell in der Wahlkampf-Endphase zwischen Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen. Wir haben bereits zusammengefasst, wie Sie das TV-Duell in Österreich live im TV und im Live-Stream sehen können.

maw