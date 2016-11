"Charlie Hebdo" karikiert Merkel auf der Kloschüssel

Paris - Natürlich Merkel. Das französische Satireblatt "Charlie Hebdo", bekannt für frechen bis derben Humor, kommt nach Deutschland, und was liegt da näher, als die Bundeskanzlerin in einer Karikatur zu verewigen.

Und so sitzt eine lächelnde Angela Merkel mit einem Exemplar der Satirezeitung auf einer Kloschüssel, dazu die Überschrift "Charlie Hebdo wirkt befreiend - jetzt auch in Deutsch".

Mit diesem Plakat werden die Blattmacher am Donnerstag für den Start der deutschen Ausgabe von "Charlie Hebdo" werben. Aufmerksamkeit ist ihnen gewiss: Seit dem islamistischen Anschlag auf ihre Redaktion in Paris vor knapp zwei Jahren ist die Satirezeitung weltweit ein Symbol der Presse- und Meinungsfreiheit - wenn auch kein unumstrittenes.

+ Mit diesem Titelblatt kommt "Charlie Hebdo" nach Deutschland. © AFP

"Charlie Hebdo" auf Deutsch anzubieten ist ein Wagnis. Die bissigen Karikaturen sind nicht jedermanns Geschmack. "Für uns ist das ein Experiment", sagt "Charlie Hebdo"-Chef Laurent Sourisseau alias Riss, der von Kalaschnikow-Kugeln an der Schulter verletzt wurde, als Islamisten am 7. Januar 2015 beim Anschlag auf die Redaktion zwölf Menschen ermordeten. "Ich will den Deutschen zeigen, dass auch sie 'Charlie Hebdo' verstehen und darüber lachen können." In Deutschland hätten er und seine Kollegen eine "echte Neugierde" auf das Wochenblatt gespürt.