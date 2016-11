China enthüllt neue Tarnkappen-Bomber

Machtdemonstration

+ © dpa Der Tarnkappenbomber J-20 ist nur schwer zu entdecken. © dpa

Zhuhai - Die chinesische Luftwaffe hat bei einer Flugschau im südlichen Zhuhai unangekündigt zwei neue Tarnkappen-Kampfjets vom Typ J-20 gezeigt.

Die dunklen Bomber jagten am Dienstag Seite an Seite über die Köpfe der Zuschauer hinweg, einer von ihnen startete nach zwei Minuten beinah senkrecht in die Höhe, dann waren beide verschwunden.

Tarnkappenflugzeuge sind so konstruiert, dass sie für den gegnerischen Radar nur über kurze Entfernungen zu erfassen sind. Hersteller des neuen Tarnkappen-Bombers ist der staatliche Rüstungs- und Flugzeugkonzern Aviation Industry Corporation of China (Avic). Dessen Slogan lautet: "Wir machen die besten Waffen für Friedenshüter."

Der erste selbst gebaute Tarnkappen-Jet des Landes, dessen Entwicklung vor fünf Jahren begann, ist Teil eines ambitionierten Programms zur Modernisierung von Chinas Armee. Im vergangenen Jahr hatte Chinas Präsident Xi Jinping angekündigt, dass die Zahl der Soldaten in der Volksbefreiungsarmee um 300 000 auf unter zwei Millionen sinken und dafür die technische Hochrüstung weiter vorangetrieben werden soll.

Die Regierung in Peking, die die Militärausgaben schon seit Jahren stetig erhöht, steckt nicht nur viel Geld in die Luftwaffe, sondern auch in die Modernisierung der Marine. So bauen die Chinesen derzeit den ersten selbst entwickelten Flugzeugträger. Experten sehen in der Aufrüstung auch eine Machtdemonstration gegenüber den USA und Nachbarstaaten, mit denen China im Ost- und Südchinesischen Meer um Inseln und Territorien streitet.

Auf der diesjährigen, bislang größten Flugschau in Zhuhai war auch der neue Militär-Transportflieger „Y-20“ zu sehen sowie Chinas größte Kampfdrohne „CH-5“.

afp/dpa