Minister: Einigung auf Beteiligung der türkischen Luftwaffe in Mossul

Verwirrende Aussagen

Die irakischen Streitkräfte werden bei der Befreiung von Mossul von der türkischen Luftwaffe unterstützt.

Istanbul/Rom - Die türkische Luftwaffe wird sich nach Angaben von Verteidigungsminister Fikri Isik an der Befreiung der irakischen Stadt Mossul von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beteiligen.

„Wir sind mit den Koalitionskräften übereingekommen, dass sich unsere Luftwaffe an der Mossul-Operation beteiligen wird“, sagte Isik nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstagabend in der türkischen Botschaft in Rom. „Es ist nicht möglich, ohne die Türkei über die Zukunft Mossuls zu entscheiden.“

Ministerpräsident Binali Yildirim hatte am Dienstag mit Aussagen über eine türkische Beteiligung für Verwirrung gesorgt. Er hatte zunächst gesagt, die Luftwaffe sei bereits an der Mossul-Operation beteiligt. Später sagte er, sie werde teilnehmen, „wenn es notwendig ist“.

Anadolu meldete weiter, der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan habe mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin telefoniert. Dabei sei es unter anderem um die Lage im Irak und in Syrien gegangen.

Doch wer kämpft eigentlich gegen wen? EineÜbersicht der beteiligten Gruppen, die gegen den IS kämpfen.

dpa