Böhmermann kündigt Erklärung an: Neuer Zündstoff?

Keine Anklage gegen Satiriker

München - Jan Böhmermann muss wegen seines Schmähgedichts keine Anklage erwarten. Nun will er sich erklären. Ob er weiter Öl ins Feuer gießt?

Jan Böhmermann (35) sorgte mit seinem Schmähgedicht Ende März für den Aufreger des Frühjahrs. Was hat er nun vor, wenn er Stellung zur Ablehnung einer Anklage durch die Mainzer Staatsanwaltschaft beziehen will?

Er könnte noch einen draufsetzen und einen "heißen Herbst" erzeugen, denn dass der Satiriker ausschließlich sachlich bleibt, ist nicht unbedingt zu erwarten. Zu sehr dürfte den ZDF-Mann gewurmt haben, was seit seinem Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Ende passiert ist, in dem es um Sex mit Tieren, Kinderpornografie und Klischees über Türken ging.

Hey, Presse: Morgen, Mittwoch 5.10.2016, werde ich um 16.30 Uhr ausführlich persönlich Stellung nehmen. Mehr hier. — Jan Böhmermann (@janboehm) 4. Oktober 2016

Böhmermann vs. Erdogan: Schmähgedicht als Provokation

Am 31. März beleidigte Böhmermann in der Late-Night-Show "Neo Magazin Royale" auf ZDFneo Erdogan. Allerdings distanzierte sich Böhmermann noch in der Sendung ausdrücklich mehrfach von dem vorgetragenen Text und wies darauf hin, er wolle veranschaulichen, wann Spott die Grenze der Satirefreiheit in Deutschland überschreite und strafbar sein könnte.

Der Auslöser der Aktion Böhmermanns war ein Spottlied der ARD-Satiresendung "extra 3", gegen das Erdogan vorgehen wollte. Der türkische Staatschef hatte sogar den deutschen Botschafter in Ankara deshalb einbestellen lassen. Böhmermann setzte noch einen drauf und provozierte so eine neuerliche Reaktion Erdogans.

Böhmermann, Erdogan und der Paragraph 103

Die ließ nicht lange auf sich warten: Erdogan zeigte den Satiriker wegen Beleidigung an und forderte die Bundesregierung auf, ebenso zu handeln und eine Strafverfolgung Böhmermanns zu formulieren. Gesetzliche Voraussetzung dafür ist eine Ermächtigung durch die Bundesregierung. Und die sollte kommen.

Der zuvor nahezu unbekannte Paragraph 103 wurde über Nacht zum umstrittensten aller Gesetzestexte. Er wird benötigt, wenn es um den Vorwurf der Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten geht - die sogenannte Majestätsbeleidigung. Bei Verurteilung drohen bis zu drei Jahren Gefängnis, bei verleumderischer Absicht sogar bis zu fünf Jahre oder eine Geldstrafe.

Böhmermann vs. Erdogan: Und Merkel irgendwo dazwischen

Am 15. April kam Bundeskanzlerin Angela Merkel nach langen Gesprächen zwischen den Regierungsparteien CDU, CSU und SPD und gegen den Wunsch der Sozialdemokraten Erdogans Aufforderung nach, die Strafverfolgung gegen Böhmermann zuzulassen. Merkel verkündete die zuvor heftig umstrittene Entscheidung am gleichen Tag in Berlin und fügte an, den Paragraphen 103 abschaffen zu wollen. Die Entscheidung brachte Merkel viel Kritik ein, doch ihr Problem war, dass der Zwist zur Unzeit kam.

Merkel war die Anführerin des EU-Türkei-Abkommens, das die Flüchtlingskrise zumindest für Europa beenden sollte. Auf Erdogans Forderung nicht einzugehen, hätte den am 20. März verabschiedeten, labilen Plan vielleicht noch zum Scheitern bringen können. Dieses Risiko wollte Merkel nicht eingehen und überließ der Staatsanwaltschaft Mainz die weitere Entscheidung.

Böhmermann vs. Erdogan: Die nächste Episode im November

Diese ermittelte wegen Verdachts auf Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts. Dabei ging es zum einen um den Strafantrag Erdogans wegen Beleidigung nach Paragraph 185 des Strafgesetzbuches und zum anderen eben um den Paragraphen 103. Nach Einschätzung der Mainzer Staatsanwaltschaft ist allerdings nicht sicher, ob Böhmermann Erdogan vorsätzlich beleidigt hat. Zudem sei fraglich, ob es überhaupt eine Beleidigung war - dazu sei „die Äußerung eines herabwürdigenden persönlichen Werturteils über einen Dritten“ nötig.

So ganz hat Böhmermann Erdogan aber noch nicht vom Hals. Am 2. November kommt eine Privatklage Erdogans gegen Böhmermann in Hamburg vor Gericht. Eine Unterlassungserklärung des Satirikers, die Erdogan gefordert hatte, lehnte dieser aber immer ab.

Böhmermann vs. Erdogan: ZDF stets im Rücken

Der Münchner Anwalt Michael von Sprenger vertritt den türkischen Staatschef Erdogan in Deutschland. Er kündigte an: "Ich streite es durch, bis ich siege."

Auch wenn das ZDF das Video umgehend aus der Mediathek gelöscht hatte, steht der Sender stets hinter Böhmermann. ZDF-Intendant Thomas Bellut sicherte ihm die volle Unterstützung zu: "Wir gehen mit ihm durch alle Instanzen." Doch erst einmal wird sich Böhmermann erklären.