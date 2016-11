Terroristen in Frankreich: Das waren ihre Ziele

Disneyland und Hauptquartier der Kripo

Paris - Die Polizei hat am Montag sieben Terrorverdächtige festgenommen. Nach den ersten Verhören ist klar: Am 1. Dezember wollten sie zuschlagen. Das waren die Ziele.

Die in Frankreich festgenommenen Terrorverdächtigen wollten am 1. Dezember einen Anschlag verüben. Das sagte der Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins am Freitag in Paris bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz.

Die Straßburger Gruppe habe verschiedene Ziele in Paris und Umgebung ausgekundschaftet, sagte Molins weiter. Wie aus Ermittlerkreisen verlautete, hätten die Terroristen geplant, den Sitz der Kriminalpolizei in der Stadtmitte anzugreifen und auch den Weihnachtsmarkt auf dem Champs-Èlysées. Weitere Ziele: der Inlansgeheimdienst DGSI und weitere Metrostationen. Auch der Freizeitpark Disneyland im Osten der Stadt soll im Visier gewesen sein.

Befehlsgeber kommen aus der „syrisch-irakischen Region“

Sie seien von einem Befehlsgeber in der „syrisch-irakischen Region“ gesteuert worden, sagte Molins. Bei einer Razzia in Straßburg seien bei einem der Verdächtigen Bekenntnisse zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gefunden worden.

Ermittler hatten am vergangenen Wochenende in Straßburg und Marseille sieben Verdächtige festgenommen. Fünf von ihnen sollten noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden, sagte Molins. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe und illegaler Waffenbesitz vorgeworfen.

