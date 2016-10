Haftbefehl gegen mutmaßlichen Taliban-Kämpfer erlassen

Mann soll sich 2013 radikalisiert haben

+ © dpa Ein mutmaßlicher Taliban-Anhänger ist am Mittwoch festgenommen worden. © dpa

Karlsruhe - Ein 19-jähriger Afghane ist festgenommen worden, weil er sich den Taliban angeschlossen haben soll. Offenbar hat er sich der den Islamisten schon 2013 angeschlossen.

In Sachsen-Anhalt ist ein mutmaßliches Mitglied der radikalislamischen Taliban festgenommen worden. Der 19-Jährige soll sich seit 2013 mehrfach in Afghanistan an Kampfhandlungen beteiligt haben, teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe mit. Nähere Angaben zu den Umständen der Festnahme wurden nicht gemacht. Der junge Mann werde der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung verdächtigt, hieß es. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs erließ Haftbefehl.

Die Taliban kämpfen in Afghanistan für einen allein auf islamischem Recht, der Scharia, basierenden Gottesstaat. Sie verüben immer wieder Anschläge, bei denen auch Zivilisten sterben.

dpa