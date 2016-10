Mutmaßliches IS-Mitglied hat Ziele in Berlin ausgespäht

19-Jähriger Terrorverdächtiger verhaftet

Karlsruhe - Als mutmaßliches IS-Mitglied sitzt ein 19-Jähriger seit März in Untersuchungshaft. Nun zeigt sich, dass der Syrer wohl auch noch in Deutschland für die Miliz aktiv war - als potenzieller Attentäter.

Ein 19 Jahre alter Syrer, der bereits in Untersuchungshaft sitzt, steht in Verdacht, Anschlagsziele für den Islamischen Staat (IS) in Berlin ausgekundschaftet zu haben. Der Mann soll auch seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert haben, selbst Anschläge zu verüben. Das teilte am Donnerstag die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit, die jetzt Anklage erhoben hat.

Nach den Erkenntnissen der Ermittler stand der Islamist außerdem als Kontaktmann für etwaige andere Attentäter in Deutschland bereit.

Verdächtiger wurde bereits im März festgenommen

Der Mann war schon im März wegen seiner mutmaßlichen IS-Mitgliedschaft festgenommen worden. Damals hatte es von der Bundesanwaltschaft geheißen, es lägen keine Anhaltspunkte für konkrete Anschlagspläne oder -vorbereitungen vor.

Nach damaligen Angaben des Brandenburger Polizeipräsidiums lebte der Mann bis zu seiner Festnahme als Asylsuchender im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Laut Bundesanwaltschaft hielt er sich seit Sommer 2015 in Deutschland auf. Ihm soll vor dem Staatsschutzsenat des Berliner Kammergerichts der Prozess gemacht werden.

Wie weiter mitgeteilt wurde, soll ein Imam den jungen Mann spätestens Mitte 2013 in dessen Heimatdorf in Syrien für den IS angeworben haben. Bei der Miliz sei er religiös und militärisch ausgebildet worden. Dann habe er bei der Belagerung eines Flughafens etwa ein halbes Jahr lang regelmäßig mit einer Kalaschnikow Wache gestanden. Auch an der Einkesselung der Großstadt Deir ez-Zor im Osten Syriens soll er über mehrere Monate beteiligt gewesen sein. Dort habe er auch das Camp der IS-Kämpfer als Fahrer mit Lebensmitteln versorgt.

In jüngster Zeit hatte sich mehrfach gezeigt, dass die Islamisten des IS auch Deutschland im Visier haben. Zuletzt hatte der Fall des Syrers Dschaber al-Bakr für Aufsehen gesorgt, der sich schon Sprengstoff besorgt hatte, um den Ermittlern zufolge einen Berliner Flughafen anzugreifen. Al-Bakr erhängte sich kurz nach dem Zugriff in seiner Zelle. Im Juni flog eine mutmaßliche IS-Terrorzelle auf, die ein Blutbad in der Düsseldorfer Altstadt geplant haben soll. In Schleswig-Holstein gab es im September drei Festnahmen.

In Ansbach sprengte sich im Juli ein Syrer auf einem Platz vor einem Musikfestival in die Luft und verletzte 15 Menschen. Knapp eine Woche zuvor war ein 17-Jähriger aus Afghanistan bei Würzburg mit Axt und Messer in einer Regionalbahn auf Fahrgäste losgegangen.

