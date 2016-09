Nach Krawallen in Bautzen: Kontrollbereich eingerichtet

Angespannte Lage

Bautzen - Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Rechtsextremen und jungen Asylsuchenden in Bautzen hat die Polizei einen sogenannten Kontrollbereich in der sächsischen Stadt eingerichtet.

Wie die Polizeidirektion Görlitz am frühen Freitagabend mitteilte, können ab sofort alle Personen in dem Bereich rund um den Kornmarkt jederzeit angehalten und kontrolliert werden.

„Dabei können auch die Personalien festgestellt werden. Zur Klärung der Identität kann der Betroffene festgehalten und zur Dienststelle gebracht werden“, heißt es in der Erklärung. Die Maßnahme gelte zunächst bis zum 26. September und solle der Verhinderung schwerer Straftaten dienen. Als Beispiele wurden unter anderem Volksverhetzung und Verstöße gegen das Versammlungsrecht genannt.

In Bautzen waren am Mittwochabend seit längerem schwelende Spannungen zwischen jungen Asylsuchenden und Anhängern der rechten Szene eskaliert. Dabei war auch die Polizei von jungen Flüchtlingen angegriffen worden. Die Ausschreitungen wurde von der Bundesregierung am Freitag scharf verurteilt. "In Deutschland ist kein Platz für Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz", sagte eine Sprecherin. Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens räumte ein, die Entwicklung unterschätzt zu haben.

Das Landratsamt Bautzen, das nach den Ausschreitungen bereits eine Ausgangssperre ab 19 Uhr verhängt hatte, riet unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen nun, auch tagsüber im Flüchtlingsheim zu bleiben. Wer die Einrichtung tagsüber verlassen wolle, könne dies aber selbstverständlich auch weiterhin tun, sagte Behördensprecherin Franziska Snelinski dem "Tagesspiegel". "Wir sperren die Jugendlichen natürlich nicht ein."

Rechte Gruppen drohen mit Selbstjustiz

Auch am Wochenende werden in Bautzen fremdenfeindliche Kundgebungen erwartet. In einer gemeinsamen Erklärung drohten Gruppierungen mit Namen wie „Nationale Front Bautzen“ und „rechtes-kollektiv.BZ“, weiter zu mobilisieren, wenn es keine „spürbare Verbesserung der Situation in unserer Stadt“ gebe.

