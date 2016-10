Nordost-SPD stimmt mehrheitlich für Koalition mit der CDU

Nach Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern

+ © dpa Der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering (r.,SPD), am Landesparteitag in Stralsund mit Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (l., SPD). © dpa

Stralsund - Fast zwei Monate nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern stimmt die Nordost-SPD nun mehrheitlich für eine Koalition mit der CDU. Nach Kritik an dem Koalitionsvertrag ist das keine Selbstverständlichkeit.

Die SPD Mecklenburg-Vorpommerns hat sich mit deutlicher Mehrheit für eine Koalition mit der CDU ausgesprochen und damit den Weg frei gemacht für die Neuauflage der rot-schwarzen Regierung in Schwerin. Auf einem Landesparteitag in Stralsund stimmten am Samstag 68 von 80 Stimmberechtigten für den Koalitionsvertrag mit der Union, 12 dagegen. Das Ergebnis fiel damit deutlicher aus als nach der Debatte zu erwarten gewesen wäre. Viele Delegierte hatten Kritik an Einzelpunkten des Vertrags geäußert und zum Teil auch vehement für einen Wechsel hin zu Rot-Rot plädiert.

Am 1. November soll die neue Regierung in Schwerin vereidigt werden. Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) strebt seine dritte Amtszeit an. Auch dieCDU wollte noch am Samstag über den Koalitionsvertrag abstimmen.

dpa