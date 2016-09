Polizei gibt Entwarnung nach Großeinsatz in Paris 

Nach Terror-Verdacht

Paris - Erleichterung in Paris: Nach einem Anti-Terror-Einsatz im Zentrum der französischen Hauptstadt gibt es nun Entwarnung. Es gebe keinen Grund zur Sorge mehr, meldet die Polizeipräfektur.

Die Pariser Polizei hat am Samstagnachmittag einen Großeinsatz bei Les Halles im Zentrum der französischen Hauptstadt durchgeführt und die Bürger davor gewarnt, sich im 1. Arrondissement aufzuhalten. Nun haben die Sicherheitskräfte Entwarnung gegeben. Es bestehe keine Gefahr, teilte die Polizeipräfektur nach der Aktion mit.

Paris 1er - Fin de l'intervention des forces de l'ordre - Levée de doute effectuée, aucun danger à signaler — Préfecture de police (@prefpolice) 17. September 2016

Medien hatten zuvor von einer Geiselnahme in einer Kirche, einer Panik und Schüssen berichtet. In Frankreich gilt nach einer Terrorserie der Ausnahmezustand. In den vergangenen Tagen hatte es mehrere Festnahmen von Terrorverdächtigen gegeben.





ae/dpa

