So reagieren Europas Politiker auf die Österreich-Wahl

Präsidentenkür

+ © dpa Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer. © dpa

Berlin/Wien - Nach der Wahl in Österreich zeichnet sich ab: Alexander Van der Bellen wird neuer Präsident. SPD-Chef Sigmar Gabriel hat ihn zum voraussichtlichen Sieg beglückwünscht. Auch die CDU hat erleichtert reagiert.

SPD-Chef Sigmar Gabriel hat das Ergebnis der BundespräsidentenwahI in Österreich als "Sieg der Vernunft" begrüßt. "Ganz Europa fällt ein Stein vom Herzen", sagte der Bundeswirtschaftsminister am Sonntagabend der "Bild"-Zeitung. "Sollten sich die Prognosen bestätigen, ist das Ergebnis der Wahl in Österreich ein klarer Sieg der Vernunft gegen den Rechtspopulismus". Gabriel gratulierte Van der Bellen "auch im Namen der gesamten deutschen Sozialdemokratie" zu seinem Wahlsieg.

Auf Alexander Van der Bellen komme nun die Aufgabe zu, „die österreichische Gesellschaft nach diesem langen und harten Wahlkampf wieder zusammenzuführen“, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er freue sich sehr darüber, dass Van der Bellen die österreichische Bundespräsidentenwahl klar für sich entschieden habe.

FDP-Chef Lindner erleichtert über Sieg von Van der Bellen

FDP-Chef Christian Lindner hat sich ebenfalls erleichtert über den voraussichtlichen Sieg von Van der Bellen gezeigt. Mit Van der Bellen habe eine Mehrheit Vernunft und Verantwortung gezeigt, schrieb der Politiker am Sonntag auf Twitter. „Das ist ein Signal über #Oesterreich hinaus.“

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat erleichtert auf den Wahlausgang in Österreich reagiert. „Nach dem Trump-Sieg und dem Brexit-Votum haben die österreichischen Wähler gezeigt, dass Vernunft, Toleranz und Menschlichkeit keine Fremdwörter bei Wahlen in der Europäischen Union sind“, sagte Asselborn am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Der Ausgang der Wahl tut dem Ruf Österreichs gut und den Werten der EU.“

Österreichs Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat dem ehemaligen Grünen-Chef zu dessen Sieg gratuliert. „Ein sehr guter Tag für Österreich. Jetzt gemeinsam dafür sorgen, dass sich keiner als Verlierer sieht“, schrieb Kern Sonntagabend auf Twitter.

Die österreichische Grünen-Vorsitzende Eva Glawischnig hat sich hocherfreut über den in Hochrechnungen prognostizierten Sieg von Alexander Van der Bellen bei der Bundespräsidentenwahl gezeigt. „Das ist ein historischer Tag, eine historische Zäsur“, sagte Glawischnig am Sonntag der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Für Österreich sei das eine gute und deutliche Entscheidung. Glawischnig sprach von einem Votum für ein Miteinander im Land. Zudem sei dies eine klare pro-europäische Entscheidung, die nach dem Brexit, aber auch nach der US-Wahl besonders wichtig sei.

Zuvor hatten Hochrechnungen gezeigt, dass der ehemalige Grünen-Chef Alexander Van der Bellen sich bei der Präsidentenwahl gegen Norbert Hofer von der FPÖ durchgesetzt hat. Hofer hatte sich im Wahlkampf kritisch über die Europäische Union geäußert, während Van der Bellen sich für die EU stark machte.

Lesen Sie die Ereignisse des Wahltages in unserem Ticker nach.

dpa/AFP