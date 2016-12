Steinmeier fordert „sofortige humanitäre Waffenruhe“ in Syrien

„Ernstes Gespräch“ mit Lawrow

Steinmeier und Lawrow führten ein „ernstes Gespräch", wie es das Auswärtige Amt bezeichnete.

Hamburg - Bevor am heutigen Donnerstag in Hamburg das OSZE-Ministertreffen beginnt, haben Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und sein russischer Kollege Sergej Lawrow Themen wie Syrien besprochen.

Bei einer Begegnung mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow vor dem OSZE-Ministertreffen in Hamburg forderte Steinmeier Russland zur konstruktiven Mitwirkung in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auf. In dem Gespräch, das das Auswärtige Amt als „ernst“ bezeichnete. sagte Steinmeier am Mittwochabend, Moskau solle daran mitarbeiten, die wieder angewachsenen Spannungen in Europa nicht noch zu verschärfen.

Mit Blick auf die Lage in Syrien drängte Steinmeier nach Angaben seines Ministeriums auf eine „sofortige humanitäre Waffenruhe“. Es sei dringend, sofort wieder in die Suche nach einer politischen Lösung einzusteigen. Weitere Themen waren der Konflikt in der Ukraine, die Bemühungen um eine neue Runde von Rüstungskontrollgesprächen sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der OSZE.

Das zweitägige Ministertreffen beginnt an diesem Donnerstag. Die Polizei ist mit mehr als 10 000 Beamten im Einsatz.

Zuvor hatte sich Lawrow am Mittwochabend mit US-Außenminister John Kerry getroffen. Auch dabei ging es um die Lage in Syrien. Details aus der Unterredung wurden zunächst nicht bekannt. Für Kerry und Lawrow dürfte es eine der letzten Zweierbegegnungen gewesen sein. Der US-Politiker scheidet nach dem Erfolg von Donald Trump bei der Präsidentenwahl im Januar aus dem Amt.

